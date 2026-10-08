EEUU deniega la libertad bajo fianza a Cilia Flores y la acusa de torturas junto a Nicolás Maduro

El juez Alvin Hellerstein, magistrado del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, ha rechazado este jueves la petición de Cilia Flores, esposa del dictador venezolano Nicolás Maduro, para salir en libertad bajo fianza y pasar a una situación de arresto domiciliario mientras espera el juicio que afronta en el país norteamericano.

Flores, de 69 años de edad, se encuentra recluida en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) ubicado en el distrito de Brooklyn desde su captura. Su ingreso en prisión se produjo tras el operativo llevado a cabo por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, que culminó con el traslado a territorio norteamericano tanto de ella como del tirano chavista.

La defensa de la acusada había solicitado el arresto domiciliario argumentando un supuesto y progresivo deterioro de su salud cardíaca. Los abogados sostuvieron que las condiciones penitenciarias obstaculizan de manera severa su tratamiento médico. Sin embargo, el magistrado desestimó esta vía al considerar que existe un "riesgo de fuga" más que evidente, justificando su decisión en la extrema gravedad de los delitos imputados a la procesada.

Esta resolución judicial ha coincidido con la presentación de una nueva acusación por parte de la Fiscalía estadounidense contra la cúpula del régimen caribeño. El Ministerio Público ha ampliado sustancialmente los cargos, señalando ahora a la pareja por un delito de conspiración para cometer torturas contra opositores y prisioneros políticos bajo el amparo de la dictadura de Caracas.

El escrito de acusación detalla que el líder bolivariano autorizó y supervisó una maquinaria de detenciones arbitrarias y violencia física empleada sistemáticamente para aplastar a la disidencia, un entramado represivo en el que Flores habría tenido una participación activa. Entre las víctimas de estas atroces prácticas se encuentran, según los documentos judiciales aportados, al menos tres ciudadanos estadounidenses.

A este nuevo cargo de conspiración para cometer tortura se suman las gravísimas acusaciones previas que ya pesaban sobre ambos dirigentes, entre las que destacan la conspiración para importar cocaína y la tenencia ilícita de armas. Asimismo, la Fiscalía ha decidido ampliar el cargo de narcoterrorismo, que inicialmente recaía sobre el expresidente, para imputárselo también a la que fuera primera dama de Venezuela.

De esta forma, la Justicia de Estados Unidos estrecha aún más el cerco sobre los máximos responsables de la represión en Venezuela, demostrando que los crímenes perpetrados por el aparato estatal chavista durante años no quedarán impunes ante los tribunales federales que ahora juzgan sus actos.