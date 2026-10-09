El milagroso árbol que salvó la vida de un hombre tras las violentas riadas en Chile

Un hombre en el sur de Chile logró salvar su vida tras permanecer varias horas subido a la copa de un árbol para evitar ser arrastrado por las violentas riadas provocadas por el frente de mal tiempo. El dramático rescate, que movilizó a los equipos de emergencia, se transformó en el símbolo de la resistencia frente a las inundaciones que azotan a la región.

El incidente ocurrió durante la madrugada, cuando el desborde de un río local sorprendió a los habitantes de la zona rural. La fuerza del agua destruyó viviendas y anegó caminos en cuestión de minutos. Al verse acorralado por el aumento del caudal y sin vías de escape terrestres, el hombre tomó la decisión de escalar un árbol de gran altura que se encontraba cerca de su hogar.

Desde allí, y desafiando las bajas temperaturas y el viento, logró utilizar su teléfono celular para dar la señal de alerta a sus familiares antes de quedar completamente incomunicado.

Un complejo rescate y un final feliz

Debido a la violencia de la corriente y el difícil acceso al lugar, los equipos de Bomberos y personal de Carabineros tuvieron que desplegar un operativo de alta complejidad. Tras varios intentos fallidos utilizando cuerdas y botes motorizados, un equipo de rescate especializado logró aproximarse a la zona de manera segura para estabilizar al afectado.

Tras ser evaluado por personal médico, se confirmó que el hombre presentaba hipotermia leve y deshidratación, pero se encuentra fuera de peligro.

La Diosa Fortuna se disfrazó de árbol para el señor chileno.