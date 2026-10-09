Hitler Mussolini, el candidato de izquierdas que gana unas elecciones en Perú y se perfila como alcalde

Hitler Mussolini Simeón Flores, candidato del partido de centroizquierda Ahora Nación, se ha convertido en el virtual ganador de la alcaldía de Queropalca, un pequeño distrito de los Andes peruanos situado en el departamento de Huánuco. Su victoria electoral ha despertado una gran curiosidad debido a su nombre, que coincide con los apellidos de dos de los principales dictadores europeos del siglo XX.

Según los resultados difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y recogidos por Infobae Perú, Simeón Flores ha obtenido 229 votos, equivalentes al 34,54% de los sufragios válidos. Esta cifra le ha permitido situarse por delante del resto de candidatos en una localidad que cuenta con poco más de 730 habitantes.

La diferencia con su principal rival ha sido de apenas 25 votos. Gaspar Benilde Osorio Zambrano, de Renovación Popular, ha conseguido 204 papeletas, mientras que Itala Yovana Santillán Vara, del Partido País para Todos, ha quedado en tercera posición con 187 votos. Con el escrutinio contabilizado, el candidato de Ahora Nación se perfila como el próximo alcalde del municipio.

Un nombre que recuerda a dos dictadores

La coincidencia de sus nombres con Adolf Hitler, responsable del régimen nazi alemán, y Benito Mussolini, fundador del fascismo italiano, ha provocado que su candidatura trascienda el ámbito local.

El medio peruano Perú21 ha destacado la singularidad del caso y ha explicado que la combinación de ambos nombres ha convertido su participación electoral en un acontecimiento especialmente llamativo. Sin embargo, también ha advertido de que esta coincidencia no permite atribuir al candidato ninguna afinidad ideológica con los dos dictadores.

Otros políticos llamados Hitler en Perú

El caso de Simeón Flores tiene antecedentes en la política peruana. Según ha recordado Euronews, Hitler Alba, del partido de centroderecha Somos Perú —We Are Peru—, fue alcalde de Yungar, otro pequeño municipio andino, entre 2011 y 2014.

Tampoco ha sido el único político con ese nombre que ha llegado a una institución nacional. Hitler Saavedra, cirujano de profesión, ocupó un escaño en el Congreso peruano entre 2021 y 2024, también como representante de Somos Perú. Su trayectoria parlamentaria terminó con su fallecimiento en 2024, cuando tenía 46 años, según ha informado Euronews.

Así, la posible llegada de Hitler Mussolini Simeón Flores a la alcaldía de Queropalca constituye un nuevo ejemplo de la presencia de nombres asociados a personajes históricos controvertidos entre los representantes políticos de Perú.