Rubio exige una reforma electoral en Venezuela que garantice unos comicios libres

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, recibió este viernes en Washington a la dirigente opositora Dinorah Figuera para analizar la marcha de las negociaciones que un sector de la oposición mantiene con la cúpula chavista. Durante el encuentro, el jefe de la diplomacia norteamericana insistió en la necesidad imperiosa de emprender una profunda reestructuración institucional de cara a la próxima cita del 14 de octubre, con el objetivo de sentar las bases de un proceso verdaderamente democrático.

La delegación encabezada por Figuera —expresidenta del Parlamento electo en 2015— cuenta con el impulso explícito de la Administración de Donald Trump, pero se desarrolla con notables sombras de fondo. Mientras las conversaciones avanzan con Jorge Rodríguez como principal interlocutor de la dictadura y hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, la auténtica referencia electoral del pueblo venezolano y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sigue marginada del proceso tras haber denunciado que el régimen le ha impedido hasta en siete ocasiones regresar al país.

Desde el Departamento de Estado se insistió en que el acercamiento no debe limitarse a una componenda entre facciones. Rubio elogió lo que calificó de "valiente liderazgo" por parte de Figuera y valoró positivamente algunos gestos del oficialismo, tales como la excarcelación de más de 1.200 presos políticos, la reapertura paulatina de portales informativos censurados y la proyectada derogación de la represiva Ley contra el Odio, instrumento habitual con el que el chavismo ha amordazado a la disidencia durante años.

Sin embargo, las suspicacias hacia la estrategia de la Casa Blanca van en aumento. Diversos analistas y sectores liberales advierten de que Washington podría estar priorizando los intereses energéticos frente a una auténtica transición política, especialmente tras sellarse el pacto mediante el cual Estados Unidos asumirá el control de una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas. La propia Figuera agradeció públicamente estas inversiones empresariales acometidas tras la detención de Nicolás Maduro el pasado enero.

El calendario inmediato marca una fecha clave: el 14 de octubre. En esa nueva ronda negociadora se pretende culminar la designación del Tribunal Supremo de Justicia y acometer la imprescindible renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), el mismo organismo fraudulento que proclamó la supuesta victoria chavista tras las elecciones de julio de 2024 sin llegar a mostrar jamás los registros de votación. A juicio de Rubio, la salida a la crisis nacional no se agota con acudir a las urnas, sino que exige levantar instituciones independientes y sólidas que eviten una nueva perpetuación del totalitarismo.