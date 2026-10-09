Un terremoto de 7,7 sacude Panamá y obliga a activar la alerta de tsunami

El Servicio Geológico de Estados Unidos ha registrado este viernes un terremoto de magnitud 7,7 en Panamá, acompañado de una alerta por posible tsunami, sin que exista de momento información sobre víctimas o daños materiales.

El seísmo ha sido identificado a las 19:56 de este viernes (hora española) a 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, con un hipocentro situado a 10 kilómetros de profundidad.

🇵🇦‼️ | URGENTE — Más imágenes del fortísimo terremoto que acaba de sacudir Panamá. https://t.co/BMDWrkvpCa — Polymarket Español (@polymarketenesp) October 9, 2026

El Centro de Alerta por Tsunamis de Estados Unidos ya ha dado la alerta correspondiente a los pocos minutos del terremoto.

El terremoto también se ha sentido en Colombia. Sin embargo, las autoridades ha descartado una posible amenaza de tsunami en la costa pacífica de Colombia tras el seísmo. En concreto, se ha sentido Medellín y Cartagena de Indias.

"De acuerdo con la Dirección General Marítima (Dimar), no existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico de Colombia tras el seísmo de magnitud 7,6 a 61 kilómetros de Las Tablas, Panamá", señaló la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en sus redes sociales.

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