El régimen chavista autoriza a la compañía Starlink de Elon Musk a operar en Venezuela

El Gobierno de Venezuela ha concedido la autorización definitiva a SpaceX para desplegar y comercializar de manera oficial la red de banda ancha satelital Starlink en el país. El anuncio, ratificado por Delcy Rodríguez a través de un comunicado gubernamental, sella un marco regulatorio que obliga a la empresa aeroespacial a establecer personalidad jurídica y tributaria dentro de las fronteras venezolanas.

De este modo, el chavismo asume la capacidad de someter el servicio a una supervisión directa bajo la normativa interna sobre telecomunicaciones. Hasta este instante, los ciudadanos que pretendían sortear la precaria infraestructura estatal recurrían a la importación privada de terminales y a métodos de facturación transfronterizos. El nuevo marco permitirá la contratación directa de antenas, la recepción de paquetes en territorio nacional y la tramitación de pagos a través del sistema bancario nacional.

El texto oficial justifica el despliegue a través del otorgamiento de concesiones en la banda Ku, argumentando un supuesto compromiso con el ordenamiento de las frecuencias y una pretendida democratización tecnológica. No obstante, en un contexto marcado por la censura institucional y la reiterada intervención de redes sociales y portales independientes, la supervisión de la infraestructura por parte del Estado despierta dudas sobre el grado real de privacidad del que dispondrán los usuarios locales.

Llama la atención el viraje pragmático adoptado tras los tensos cruces verbales del pasado reciente. Conviene recordar el duro duelo dialéctico que enfrentó a Elon Musk con Nicolás Maduro tras el fraude electoral de las elecciones presidenciales de julio de 2024, cuando ambos intercambiaron abiertas descalificaciones personales e incluso retos a peleas físicas. En aquel momento, la cúpula chavista acusó al magnate de liderar una supuesta conspiración exterior contra el poder caraqueño.

Pese a aquella hostilidad propagandística, los intereses comerciales y las carencias estructurales de la conectividad en el país caribeño han terminado primando. La entrada regularizada de la tecnología satelital amplía el mercado formal para la firma norteamericana y ofrece una alternativa de conectividad a zonas remotas, al tiempo que concede a la administración de Delcy Rodríguez una fuente añadida de ingresos fiscales y control normativo.