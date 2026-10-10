El terremoto en Panamá deja un balance de 27 heridos, 400 edificios dañados y un centenar de réplicas

Un violento terremoto sacudió el suroeste y sureste de Panamá este viernes, sembrando el pánico en todo el territorio nacional y dejando un saldo preliminar de decenas de heridos, importantes pérdidas materiales e infraestructuras colapsadas en nueve provincias, aunque afortunadamente sin que se hayan registrado víctimas mortales.

El epicentro del movimiento telúrico se localizó en las inmediaciones de la localidad costarricense y panameña de Tonosí, en la península de Azuero. La magnitud del seísmo generó discrepancias iniciales entre los organismos internacionales y locales: el Servicio Geológico de Estados Unidos registró una magnitud de 7,7 tras actualizar su reporte previo de 7,6, mientras que el Instituto de Geociencias panameño, que primeramente situó la intensidad en 7,2, ajustó su medición oficial a 7,5. El evento sísmico tuvo una profundidad focal de diez kilómetros.

Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias, explicó a los medios de comunicación que el fenómeno fue causado por una liberación súbita de energía en una porción activa del denominado Sistema de Falla Azuero-Soná. Muestra de la enorme energía liberada es la posterior actividad telúrica registrada en la zona: se han contabilizado más de un centenar de réplicas —con un cómputo de al menos 107 temblores secundarios— que han continuado sacudiendo el país de manera recurrente tras el evento principal.

Los efectos del desastre natural se sintieron con extrema dureza en la región de Los Santos, donde se ubica el epicentro. El acceso terrestre a la comunidad de Tonosí quedó completamente cerrado y bloqueado, obligando a las autoridades a planificar el envío de auxilio e insumos por vía aérea. La alteración repentina del nivel del mar obligó a evacuar de forma preventiva a unos 300 habitantes de la zona costera hacia áreas de mayor altitud. Paralelamente, los desprendimientos de tierra y los severos daños en las rutas viales dejaron a cinco comunidades completamente incomunicadas, contabilizándose además catorce viviendas particulares y cinco instalaciones hoteleras con afecciones de diversa gravedad.

En la provincia central de Coclé, los destrozos estructurales resultaron igualmente devastadores. En la ciudad de Penonomé, una de las torres de la histórica catedral de San Juan Bautista colapsó por completo. El derrumbe ocurrió justo cuando el obispo de la diócesis, Edgardo Cedeño, se encontraba reunido en el interior del templo junto a varios sacerdotes. En la misma localidad, uno de los costados del edificio de la Gobernación provincial se vino abajo de manera total, dejando al descubierto sus oficinas internas, mientras que el sector que permaneció en pie sufrió severas grietas. Asimismo, en la provincia de Veraguas se reportó el rescate con vida de una persona que había quedado atrapada bajo los escombros de otra iglesia colapsada.

El balance global de los servicios de emergencia refleja la magnitud del impacto en la infraestructura nacional. El Sistema Nacional de Protección Civil contabilizó más de 400 edificaciones dañadas en todo Panamá. Entre los inmuebles afectados figuran 142 viviendas unifamiliares, cuatro bloques residenciales, 188 centros educativos con deterioros variados, una veintena de instalaciones sanitarias y 26 dependencias de la administración pública. La sacudida también perjudicó gravemente la red de servicios básicos, dañando prácticamente la totalidad de las plantas potabilizadoras del país y afectando a nueve puentes estratégicos.

En lo que respecta al balance humano, las autoridades han confirmado al menos 27 personas atendidas por heridas de carácter leve a nivel nacional, incluyendo a dos heridos reportados por el centro operativo de Protección Civil en Veraguas, destacando que hasta el momento no se han lamentado pérdidas humanas.

La sacudida también se percibió con suma intensidad en la capital, Ciudad de Panamá. La proliferación de rascacielos y edificaciones de gran altura amplificó la sensación de la sacudida sísmica, desencadenando evacuaciones masivas y espontáneas. Miles de ciudadanos salieron precipitadamente con lo puesto hacia avenidas y plazas públicas en busca de zonas seguras ante el riesgo de derrumbes. Las autoridades mantienen un amplio despliegue de equipos de evaluación de daños para certificar la estabilidad de los edificios castigados y avanzar en la progresiva restitución de los servicios públicos esenciales.