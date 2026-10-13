El dato que resume la miseria absoluta de Cuba: el salario medio se hunde hasta los ocho euros reales

La catástrofe económica provocada por el comunismo ha pulverizado por completo el poder adquisitivo de los cubanos y ya lo certifican los propios datos del régimen: según publica la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), el salario estatal promedio se situó en agosto en 7.354 pesos cubanos. Y aunque el tipo de cambio oficial del castrismo esta cifra equivale a 273 euros, la realidad es muy diferente: en el mercado informal que refleja el valor real de la moneda ese suelo supone apenas ocho euros mensuales, dejando en evidencia la ficción monetaria de la dictadura.

Pese a que la cifra oficial refleja un incremento del 6,12 % en comparación con el pasado mes de abril, esta subida resulta completamente inútil ante el encarecimiento general de la vida. Así, mientras el régimen sostiene un precio formal completamente desacreditado, el Euro cotiza en la calle por encima de los 800 pesos. En paralelo, la inflación en el mercado formal alcanzó en agosto un 25,19% interanual —con un repunte mensual del 4,92 %—, un registro que omite la subida en el imprescindible comercio informal, donde los precios crecen a ritmos de tres dígitos.

La brecha entre las nóminas públicas y el coste real de los bienes de primera necesidad condena a la población a una economía de subsistencia extrema. En los establecimientos privados de La Habana, la adquisición de víveres elementales se ha tornado inasumible: un cartón de 30 huevos llega a costar 3.800 pesos —más de la mitad del sueldo medio— y una botella de aceite para cocinar asciende hasta los 2.400.

Por actividades económicas, el sector de la construcción registró la remuneración promedio más alta con 14.743 pesos, mientras que los trabajadores de un supuesto pilar del régimen como la educación pública vieron como su sueldo medio no pasaba de 5.824 pesos. En el plano territorial, la capital del país computó los ingresos más elevados con 6.815 pesos, en mientras que el municipio especial de Isla de la Juventud cerraba la tabla nacional con 5.802 pesos de sueldo medio.

El balance constata el descalabro absoluto del modelo comunista cubano, que ha arrasado la economía del país que era el quinto más rico de Iberoamérica en 1958, justo antes de la llegada de Castro al poder.

Los últimos años han empeorado más aún una situación que ya era trágica en una isla que lleva décadas viviendo de la ayuda exterior. Además, entre 2020 y 2025 ha sufrido una contracción económica superior al 15 % y las previsiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) anticipan un desplome del 10,3 % en el producto interior bruto de la isla caribeña. Este declive se traduce en la vida cotidiana en continuos cortes del suministro eléctrico, la parálisis casi total del transporte y centros sanitarios que apenas logran operar bajo mínimos.