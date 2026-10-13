La dictadura chavista excarcela bajo medidas cautelares al opositor Marlon Maya

La represión chavista continúa golpeando a la disidencia en Venezuela a pesar de los supuestos gestos aperturistas del régimen de Caracas. La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) confirmó este lunes la excarcelación de Marlon Maya, letrado y militante de Vente Venezuela, la formación política liderada por María Corina Machado. El jurista había sido apresado de manera arbitraria el pasado viernes por la noche sin que mediara ningún tipo de orden judicial.

Desde @Fundehullanvzla informamos que acaba de ser liberado 4:32 pm, tras la audiencia de presentación, fue otorgada la libertad al Abg. Marlon Maya, presidente del Colegio de Abogados de Pedraza, sujeto a una medida cautelar sustitutiva a la privación preventiva de libertad (sin… pic.twitter.com/zudlXNZzdr — Fundehullan Vzla (@FundehullanVzla) October 12, 2026

Según detalló la organización defensora de los derechos humanos a través de la red social X, la puesta en libertad se produjo a las 16:32 hora local tras comparecer en una audiencia preliminar celebrada en los tribunales del estado de Barinas, en el oeste del país. La sede judicial acordó imponerle una medida cautelar que limita sus movimientos, un mecanismo habitual de los tribunales venezolanos para coaccionar a la disidencia civil. Desde Fundehullan han exigido el cese definitivo del hostigamiento y el pleno restablecimiento de sus garantías constitucionales.

Durante el procedimiento, las autoridades impidieron sistemáticamente que Maya contara con asistencia letrada privada, negando a sus representantes de confianza y a sus familiares la entrada a la sede judicial. La detención se consumó el viernes en un local comercial de su propiedad. La entidad denunciante subrayó que una actuación policial carente de mandamiento judicial o flagrancia vulnera de forma flagrante el derecho a la libertad personal recogido en la Constitución, así como las directrices básicas del debido proceso.

Este episodio represivo se enmarca en un escenario de aparente distensión tras la captura en enero de Nicolás Maduro a manos de las autoridades de EEUU. Aunque el Ejecutivo encabezado por Delcy Rodríguez anunció una serie de excarcelaciones y el Parlamento aprobó en febrero una ley de amnistía tachada de restrictiva y excluyente por la sociedad civil, las detenciones selectivas no han cesado. Hace escasos días, el sindicalista Orlando Ramírez fue liberado en una carretera entre Lara y Yaracuy tras permanecer casi un mes retenido en paradero desconocido por participar en protestas laborales.

Los registros documentados por la organización civil Foro Penal contabilizan todavía 322 presos políticos entre rejas en el país caribeño. Frente a la evidencia de los arrestos ilegales y la persecución sistemática contra los opositores, el oficialismo insiste en negar la existencia de presos de conciencia y sostiene que los encarcelamientos obedecen únicamente a la comisión de delitos comunes.