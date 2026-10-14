El viaje de Milei a España antes de las elecciones ya tiene fecha: lo que se sabe de su visita

El Gobierno de Argentina ha confirmado el próximo viaje de Javier Milei a Madrid, previsto para el martes 20 de octubre, en vísperas de las elecciones generales anticipadas convocadas en España para el 29 de noviembre. Será su séptima visita al país desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023.

El portavoz presidencial argentino, Adrián Ravier, ha ratificado el desplazamiento durante su comparecencia habitual y ha anunciado que formará parte de la comitiva. Por el momento, el Ejecutivo argentino no ha dado a conocer los detalles de la agenda del mandatario.

"Es un viaje que también tiene su agenda programada. Cuando estén los detalles los vamos a informar", ha señalado Ravier al confirmar la visita. Según la información publicada por el diario argentino Clarín, Milei comenzará el desplazamiento el lunes 19 de octubre con un viaje de 12 horas en avión.

El argentino aprovechará la gira para confrontar nuevamente con el Gobierno de Pedro Sánchez y mostrar su apoyo a sus socios ideológicos, previsiblemente al líder de Vox, Santiago Abascal, con quien comparte una estrecha afinidad, aunque también podría realizar gestos hacia el Partido Popular, en concreto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Milei y sus apoyos electorales internacionales

El presidente argentino ha mostrado en distintas ocasiones su respaldo a dirigentes extranjeros con los que comparte planteamientos políticos y económicos. Esa estrategia también ha centrado parte de las declaraciones recientes de miembros de su Gobierno.

El ministro de Exteriores argentino, Pablo Quirno, destacó los resultados electorales de los candidatos respaldados por Milei en América Latina. Según afirmó, en las últimas siete elecciones celebradas en la región durante los diez meses anteriores, "todos los candidatos apoyados por el presidente Milei ganaron".

El respaldo a Trump y Bolsonaro

Ravier también se ha referido al apoyo de Milei al presidente estadounidense, Donald Trump, ante las elecciones de medio mandato previstas en Estados Unidos para el 3 de noviembre.

El portavoz ha destacado, además, el respaldo del mandatario argentino a Flávio Bolsonaro, que se enfrentará al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la segunda vuelta de las elecciones de Brasil, prevista para el 25 de octubre.

"Por supuesto es explícito el apoyo de Javier Milei por Bolsonaro y la idea de que Brasil pueda también sumarse a las economías que están abrazando las ideas de la libertad", ha afirmado Ravier. El portavoz se ha mostrado confiado sobre el resultado de la votación brasileña: "Somos optimistas para el balotaje y se verá el resultado en breve".