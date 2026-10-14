Las impresionantes imágenes del temporal en Sudamérica: riadas en Chile y una crecida histórica en Iguazú

Las intensas precipitaciones registradas en distintos puntos de Sudamérica durante los últimos días han dejado imágenes impactantes. En Chile, las riadas han arrastrado vehículos, inundado viviendas y obligado a intervenir a los servicios de emergencia. Mientras tanto, en la frontera entre Argentina y Brasil, las cataratas del Iguazú han experimentado una crecida extraordinaria, con un caudal que ha llegado a multiplicar por ocho sus valores habituales.

Aunque se trata de dos episodios meteorológicos diferentes, ambos han puesto de manifiesto la fuerza del agua. Los vídeos difundidos en redes sociales muestran las consecuencias de las lluvias, que también han obligado a las autoridades a adoptar medidas de seguridad y restringir el acceso a determinadas zonas.

Las riadas arrastran vehículos en Chile

Santiago de Chile ha sufrido un intenso episodio de precipitaciones que ha provocado inundaciones en diferentes puntos de la capital. Uno de los lugares más afectados ha sido Las Condes, una comuna situada en el sector oriental de la ciudad, donde el desbordamiento de varias quebradas ha ocasionado importantes daños materiales.

Según informó la agencia Associated Press, al menos seis personas resultaron heridas, entre ellas un niño de un año que sufrió una fractura. La fuerza del agua y el barro arrastró vehículos y obligó a los equipos de emergencia a rescatar o evacuar a más de un millar de personas.

Las autoridades declararon la emergencia en Las Condes y activaron la alerta roja en diez municipios ante el riesgo de nuevos desprendimientos e inundaciones.

#DePlaneta Un fuerte aluvión golpeó Las Condes, en Santiago de Chile, tras intensas lluvias. El torrente de agua y barro arrastró vehículos, buses y escombros, además de provocar inundaciones y daños en viviendas. Al menos seis personas resultaron heridas. Videos: Cortesía pic.twitter.com/6JpzTwD0zx — Diario El Salvador (@elsalvador) October 9, 2026

Las precipitaciones acumuladas durante varios días alcanzaron los 144 milímetros, una cantidad equivalente a nueve veces la media habitual de octubre en la zona. La acumulación de agua, especialmente en las áreas próximas a las quebradas, contribuyó a agravar las consecuencias del temporal.

Según el balance publicado por la agencia EFE, el aluvión del 8 de octubre dejó 2.015 viviendas afectadas, de las que 55 quedaron inhabitables. La Fiscalía chilena abrió una investigación para esclarecer el origen del torrente de agua y determinar si existieron responsabilidades por parte de las autoridades.

El Iguazú multiplica por ocho su caudal

A miles de kilómetros de Santiago, las intensas lluvias también han provocado una situación excepcional en las cataratas del Iguazú, uno de los principales atractivos naturales de Sudamérica, situadas en la frontera entre Argentina y Brasil.

El caudal del río superó el lunes 12 de octubre los 12.000 metros cúbicos por segundo, equivalentes a 12 millones de litros de agua por segundo, frente a los aproximadamente 1.500 metros cúbicos por segundo que registra habitualmente. La crecida ha transformado el aspecto de las cataratas, donde enormes masas de agua se precipitan por los saltos con una fuerza muy superior a la habitual.

Según informó El País, el aumento del caudal obligó a cerrar preventivamente el Parque Nacional Iguazú en el lado argentino durante la jornada del lunes. Las instalaciones reabrieron el martes, aunque con restricciones en los recorridos turísticos.

Desmontan la pasarela de las Cataratas de Iguazú (Brasil) por las crecidas del agua pic.twitter.com/SctOkajRm1 — Libertad Digital (@libertaddigital) October 14, 2026

La Garganta del Diablo, uno de los puntos más emblemáticos del parque, continúa cerrada al público por motivos de seguridad. En condiciones normales, los visitantes pueden acercarse a una pasarela desde la que contemplan una caída de agua de unos 80 metros de altura.

En el lado brasileño, el parque ha permanecido abierto, aunque se ha prohibido el acceso a la pasarela principal que conduce hasta las cataratas. También se han adoptado medidas preventivas para proteger las infraestructuras ante la posibilidad de nuevas crecidas.

Pese a la espectacularidad del fenómeno, el volumen de agua registrado estos días está lejos del máximo histórico de 2014, cuando el caudal alcanzó los 47.000 metros cúbicos por segundo.

Las autoridades siguen pendientes de la evolución meteorológica, ya que el fenómeno de El Niño está favoreciendo las precipitaciones abundantes en distintas regiones de Sudamérica. El Servicio Meteorológico Nacional argentino ha advertido de que los excesos de lluvia podrían intensificarse durante los próximos meses, especialmente de cara al verano y el otoño australes de 2027.