Un cínico Diosdado Cabello desafía a la opositora María Corina Machado: "¿Por qué no vuelve?"

A Diosdado Cabello no parecen afectarle los rumores acerca de su posible detención y extradición a Washington, como ya ha pasado con el empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas —que la justicia estadounidense considera cómplice de Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, en la creación de una red de sobornos para lograr contratos en Venezuela—. Quizás porque, como indican algunas fuentes, está colaborando con EEUU.

🚨#SOSVenezuela Y pronto tendremos a Diosdado Cabello también. Todos estos criminales, narcoterroristas han saqueado a la nación venezolana y tendrán que enfrentar la justicia por su patético accionar. https://t.co/YCJdlzweRF — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) October 11, 2026

En cualquier caso, el ministro del Interior venezolano y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) continúa haciendo campaña para unas elecciones que no han sido convocadas y arremetiendo contra la líder opositora María Corina Machado, a la que —dice— "nadie le impide" volver.

"La auténtica clase trabajadora está en la calle, firme y organizada, respaldando a la presidenta Delcy Rodríguez, defendiendo la paz y exigiendo el fin de las sanciones. Con el legado de Chávez y la fuerza de los trabajadores, Venezuela Renace", publicaba este miércoles el líder chavista en su perfil de Instagram.

Al tiempo, utilizaba el púlpito de su programa televisivo Con el Mazo Dando para retar a María Corina Machado a que regrese a Venezuela. Cabello desmiente que el régimen esté bloqueando su entrada en el país, como ha denunciado la Premio Nobel de la Paz tras varios intentos fallidos. "Pura paja", ha exclamado. "¿Por qué no se viene? Que se venga para Venezuela".

La denuncia de María Corina

El ministro venezolano, figura central del chavismo y el narco más buscado por EEUU tras la caída de Maduro y el Mencho, ha señalado que el "problema" de María Corina es que tiene miedo a enfrentarse al escenario político que se encontraría en Venezuela. Es la respuesta del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a las declaraciones de la líder opositora desde Panamá.

Por favor, lean esto. Un régimen capaz de apresar y torturar a niños.

Todos los venezolanos lo sabemos, todos.

Que el mundo también lo sepa. https://t.co/jgUuhQKg8A — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 11, 2026

Machado ha asegurado que está haciendo "todo lo que está en sus manos para superar todos los obstáculos" y regresar a su país. Pero "no ha sido posible" hasta ahora. "Evidentemente el régimen de Delcy Rodríguez teme mi regreso, porque sabe que hay un país entero que está unido y dispuesto a avanzar de manera cívica y firme para concretar nuestra tarea, que es una transición a la democracia", ha aseverado.