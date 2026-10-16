María Corina Machado denuncia que Trump la ha excluido de las conversaciones en Caracas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría estar jugándosela a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, pese a que él se deshace en halagos hacia ella siempre que tiene ocasión. La premio Nobel de la Paz, que entregó su galardón al mandatario norteamericano, ha denunciado que su Administración no ha contado con ella para las conversaciones con el Gobierno interino que se están desarrollando esta semana en Caracas y en las que sí están participando otras facciones de la oposición.

El distanciamiento con Washington ha quedado constatado en las palabras de Machado a The New York Times desde Panamá. EEUU ha prometido que habrá elecciones libres en Venezuela, pero de momento no ha hecho más que favorecer que Delcy Rodríguez continúe al frente del Ejecutivo y marear a la líder opositora de referencia, que sigue sin poder volver a su país. Aunque ha asegurado que regresará "más pronto de lo que se espera" para impulsar una transición democrática.

Machado asegura que ha realizado hasta siete intentos fallidos, dos de ellos tras los terremotos del pasado mes de junio, y que sus viajes han sido bloqueados. Algo que el ministro del Interior venezolano —Diosdado Cabello, pieza clave del régimen chavista— ha desmentido en un alarde de cinismo. "¿Por qué no vuelve?", ha preguntado al tiempo que afirmaba que "nadie le impide" regresar a su país.

En cualquier caso, la líder de Vente Venezuela considera una ofensa que Delcy Rodríguez participe en las negociaciones de Caracas por ser parte fundamental "del sistema criminal". "Se podría haber hecho sin ella", ha exclamado. En la Constitución venezolana, ha recordado, existen delitos "que no son objeto de amnistía ni de perdón". En su opinión, Delcy —pieza clave del chavismo— debería someterse a una comisión de la verdad y tribunales especiales que juzguen los abusos de derechos humanos por parte de la actual dirigente.

Críticas hacia Betancourt

Machado también se ha pronunciado sobre los recientes acuerdos promovidos por Washington para otorgar al empresario Alejandro Betancourt el control de cerca de una quinta parte de las reservas de crudo del país, que ha cuestionado abiertamente. Considera que el empresario ha sido uno de los artífices de la "corrupción obscena" de los últimos años en Venezuela.

El futuro Gobierno democrático del país andino respetará los contratos que "cumplan con la ley venezolana", pero ha dejado claro que no considerará a Betancourt como un socio viable. Le ha acusado de ser "uno de los principales responsables" del colapso de la red eléctrica nacional y los apagones "que han provocado sufrimiento" al pueblo venezolano.