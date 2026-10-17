Bolsonaro se compromete a no intentar la reelección y niega ofrecerle cargos a su familia

El senador Flávio Bolsonaro, el candidato más votado en la primera vuelta de las presidenciales de Brasil, se comprometió este viernes a no intentar la reelección en caso de que sea elegido como jefe de Estado el 25 de octubre y negó que pretenda darles cargos a su padre y a su hermano en un eventual Gobierno suyo.

"Si soy elegido presidente renuncio voluntariamente a intentar la reelección, incluso porque fui el senador que presentó al Congreso un proyecto de ley para acabar con la reelección presidencial en Brasil", dijo el candidato a la presidencia de Brasil en una entrevista a la red de televisión Globo, que coincidió con cacerolazos en varias regiones del país. El hijo primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) afirmó que, independientemente de lo que el Congreso decida sobre la reelección o sobre el aumento del mandato presidencial de cuatro a cinco años, tan solo aceptará un mandato.

Bolsonaro afirmó: "Estoy aquí comprometiéndome a ser presidente de solo un mandato. Solo necesito un mandato para comenzar a arreglar al país, porque no podemos seguir con esa locura del actual presidente, que gastó 350.000 millones de reales (unos 69.100 millones de dólares) para intentar ser reelegido". El candidato del Partido Liberal obtuvo un 47 % de los votos en la primera vuelta contra un 45 % del actual presidente Lula da Silva. Actualmente tiene un 51 % de la intención de voto para la segunda vuelta presidencial contra un 49 % del rival, y afirmó que el actual jefe de Estado está obsesionado con el poder y que disputa su séptima elección presidencial.

"No soy apegado al poder. Solo quiero un mandato porque no quiero comenzar mi mandato pensando en la reelección", dijo el candidato del Partido Liberal que afirmó que apoya la propuesta que pone fin a la reelección y la hace extensiva a parientes del mandatario, lo que impediría que su padre o algunos de sus hermanos intenten sucederle.

¿Indultará a su padre?

Sobre sus familiares, Flávio Bolsonaro negó en esta entrevista las versiones de prensa según las cuales nombraría a su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, como ministro de Relaciones Exteriores. El candidato opositor elogió las capacidades de su hermano y sus logros como legislador, pero descartó que pueda ser su canciller.

En cuanto a las informaciones de que le concederá un indulto a Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de veintisiete años de prisión por golpismo, para que pueda participar en su Gobierno, afirmó que hasta ahora no ha abordado ese asunto con su padre. "Jair Bolsonaro nunca conversó conmigo sobre cargos o sugirió cargos. Tendré el privilegio, en caso de ser elegido presidente, de poder contar con un expresidente como consultor, pero nunca hablamos de cargos. Eso no está en el radar", aseguró.