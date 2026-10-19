María Corina Machado propone el 24 de julio de 2027 como fecha para las elecciones en Venezuela

En una entrevista con el diario colombiano 'El Tiempo, la legitima líder de la oposición venezolana planteó el 24 de julio de 2027 como fecha para la celebración de elecciones presidenciales en Venezuela, coincidiendo con el aniversario del nacimiento del líder independentista Simón Bolívar. Esto pese a que desde Caracas parecen ignorar esa posibilidad, siguiendo con la posición dictada desde Washington, en especial por la cercana relación entre la dictadora Delcy Rodriguez y Donald Trump.

En ese sentido, María Corina Machado señaló que "hace unas semanas el senador Bernie Moreno, de Ohio, planteó, por iniciativa propia, que las elecciones presidenciales debían ser el 24 de julio de 2027, que es la fecha del natalicio del Libertador. Y la verdad es que a alguna gente le pareció muy lejos. Pero, yo creo que es una iniciativa potente y es una fecha hermosa".

🗨️Entrevista exclusiva de EL TIEMPO con María Corina Machado (@MariaCorinaYA ). 🗞️ Andrés Mompotes (@amompotes), director de esta casa editorial, habló con la líder opositora venezolana, quien habla de la intervención de Donald Trump en su país. "Nosotros no estaríamos… pic.twitter.com/y6yFsreQpV — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 18, 2026

La entrevista se realizó en Panamá, donde Machado prepara un nuevo intento para regresar a territorio venezolano e impulsar una transición política. Por eso "el régimen se esfuerza por todos los medios posibles para tratar de evitar mi regreso".

Sobre la posible continuidad de la actual dictadora, dijo que "es absolutamente no realista pensar que quienes crearon este caos son capaces de crear las bases para la recuperación del país. Eso no va a pasar. Nadie confía en quien expolió, torturó y saqueó a Venezuela. Y Delcy Rodríguez es directamente responsable de todo este proceso".

Declaración de la oposición

Por su parte, en un mensaje enviado el activista y expreso político Biagio Pilieri, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora, propuso un acuerdo nacional para llevar al país a un proceso democrático: "Una transición pacífica, ordenada y sostenible para Venezuela basada en la construcción de condiciones que permitan una negociación efectiva y la celebración de elecciones libres, competitivas y verificables con prioridad en las elecciones presidenciales".

Hoy, desde la Plataforma Unitaria Democrática, dimos un paso trascendental hacia el futuro que todos los venezolanos merecemos. Presentamos al país la Propuesta para un Acuerdo de Unidad Nacional para la recuperación de la República. Estas 14 propuestas no son un simple… pic.twitter.com/vpRcujxf3N — Biagio Pilieri (@BiagioPilieri) October 18, 2026

Machado, quien participó de manera virtual, llamó a avanzar en este acuerdo de la PUD y pidió a todos los venezolanos comprometerse para "restituir esa república liberal y democrática". "Estamos ahora al inicio de una nueva era. Finalmente vamos a hacer realidad la tan anhelada república liberal democrática que soñaron nuestros padres fundadores alrededor de esos valores", afirmó.

🗣️@MariaCorinaYA: "Vamos avanzar ahora en una de las iniciativas más poderosas, más potentes, más necesarias, y que serán reconocidas por el mundo que es nuestro gran acuerdo para la reconstrucción de la república". #UnidadNacional #EsNuestroDeber pic.twitter.com/XWBBmfhIGV — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) October 18, 2026

En una transmisión en YouTube, la coalición también acordó reconocer y respaldar el liderazgo de Machado, fuera de Venezuela desde diciembre pasado. La PUD considera que Venezuela "atraviesa una profunda crisis política, económica y social que exige la recuperación de la democracia, la restitución del orden constitucional, el fortalecimiento del Estado de derecho y el respeto pleno de los derechos humanos".