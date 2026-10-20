Abelardo de la Espriella declara la "ofensiva total" contra el ELN y las FARC en Arauca

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado una "ofensiva total" contra las estructuras terroristas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC en el departamento de Arauca. Tras presidir un consejo de seguridad en la región, el mandatario ha asegurado que el Estado no dará tregua ni se conformará con las metas logradas hasta la fecha: "Esos miserables narcoterroristas sabrán, en la 'Era del Tigre', cómo es que la voluntad política se materializa en hechos concretos de decisión para defender la seguridad de los colombianos".

De la Espriella ha remarcado que las operaciones no se limitarán al combate táctico en el terreno, sino que perseguirán desmantelar a las cúpulas, su infraestructura logística y su entramado financiero. "Todo el que participe en eso va a caer, y le va a caer todo el peso de la ley", ha advertido, subrayando la persecución contra los testaferros y redes de blanqueo que nutren a las organizaciones armadas.

El jefe de Estado ha puesto de relieve los avances en materia de orden público en Arauca, donde las muertes violentas han descendido un 56,3% entre el 7 de agosto y el 15 de octubre, sumado a una disminución del 71% en los ataques contra los uniformados en comparación con el mismo intervalo del año anterior. Sin embargo, ha recalcado que los resultados todavía son insuficientes: "Cuando el Estado se decide, derrota a los bandidos. Cuando los bandidos están ganando, es porque está asociado con el Gobierno, con el Estado, y eso no lo vamos a seguir permitiendo".

Para ejecutar este plan, el Ejecutivo reforzará la presencia de las Fuerzas Armadas y la inteligencia militar, además de endurecer la vigilancia en los pasos fronterizos fluviales y terrestres. De la Espriella se ha dirigido a los mandos del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN y de la Estructura 10 de las FARC para avisarles de que sus cabecillas "tienen los días contados" frente a la determinación de las instituciones.

Asimismo, el mandatario ha confirmado que se procederá a la inmediata expulsión de extranjeros con antecedentes delictivos que operan en la demarcación. Arauca permanece como una de las zonas más castigadas por las disputas armadas vinculadas al narcotráfico y el control territorial, agravadas por la porosidad del límite fronterizo con el país vecino.