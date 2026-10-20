Escándalo en Argentina: el Canal EY denuncia "una escalada de ataques" de Milei y Caputo

En una publicación hecha este lunes, el canal de streaming argentino EY! señala que "rompe el silencio" ante "una escalada de ataques contra su trabajo periodístico" y denuncia "insultos, descalificaciones, cuestionamientos y presiones".

Para explicar los hechos, apunta directamente al actual ministro de Economía, Luis Caputo, quien descalificó y cuestionó la condición de profesora universitaria a la economista Natalia Motyl, colaboradora del medio, por preguntar sobre operaciones financieras vinculadas con las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el destino de los fondos y sus posibles beneficiarios.

De acuerdo con el mensaje del medio hecho público a través de su canal de YouTube, "cuando se ataca personalmente a quienes preguntan, investigan y cuestionan al poder, el debate público se degrada. Y nosotros no vamos a fingir que no pasa nada".

¿QUIEREN CALLAR AL PERIODISMO? Los ataques a Canal EY! y El Presto ¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA ARGENTINA? Canal EY! rompe el silencio y presenta un descargo público ante lo que denuncia como una escalada de ataques contra su trabajo periodístico.… pic.twitter.com/scHiA4Q2X5 — Canal EY! (@eyenvivo) October 19, 2026

Sin embargo, no es el único caso de presión contra el periodismo ejercido desde Canal EY! Después de una denuncia del Centro Islámico República Argentina, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi procesó a Eduardo Miguel Prestofelippo, "El Presto", por una supuesta "promoción de la discriminación religiosa" contra la comunidad islámica en una publicación del pasado 13 de febrero de 2025 titulada "Musulmanes en la TV abierta Argentina: ¿PELIGRO EN PUERTA?". A raíz de este caso, el 11 de septiembre de este año, la Cámara Federal confirmó su procesamiento y mantuvo un embargo contra el periodista de 30 millones de pesos, unos 17.500 euros. De acuerdo con Canal EY! en su video, se trató de una denuncia "impulsada por un funcionario del gobierno, escondiéndose detrás del Centro Islámico".

Sobre el juez Martínez de Giorgi, Canal EY! dice que es "famoso por hacer la plancha con las graves causas de corrupción y dormir los expedientes durante años", cosa que en el caso de "El Presto" no ocurrió y fue "muy rápido". Lo que además advierten es que luego de embargar al periodista, la esposa del juez, Ana María Cristina Juan, fue designada como jueza federal de primera instancia de Hurlingham a través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei.

Otra denuncia presentada por el medio involucra al propio jefe de Estado. En ese sentido revelan "mensajes privados que el presidente Javier Milei le escribe reiteradamente al Emmanuel Danann (conocido youtuber y activista libertario), para que se aleje de Canal EY!". Por eso recalcan que "si un presidente tiene diferencias con un periodista, puede discutirlas públicamente, puede responder, puede cuestionar sus argumentos, pero una cosa es debatir ideas y otra muy distinta es intentar condicionar con quién trabaja un comunicador".

Finalmente se preguntan "¿qué están buscando? ¿que dejemos de preguntar? ¿que dejemos de investigar? ¿que dejemos de hablar de los asuntos que incomodan al poder?". Por eso concluye "tenemos que hablar del derecho a preguntar, del derecho a investigar, del derecho a criticar a quienes gobiernan. Porque la libertad de expresión no puede depender de quién está en el poder ni de quién es el periodista que formula la pregunta".