Lula da Silva: "La mujer no puede trabajar 6 días a la semana y descansar uno porque ese día tiene que limpiar la casa"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha generado polémica durante la campaña electoral por unas declaraciones sobre el reparto de las tareas domésticas que atribuyen a las mujeres la responsabilidad de mantener el hogar.

El dirigente de izquierdad ha defendido la reducción de la jornada laboral al considerar que las trabajadoras necesitan más tiempo de descanso, aunque ha recurrido a un argumento que refuerza los roles tradicionales de género.

LULA ACABA DE HACER GANAR A BOLSONARO Lula: "La mujer no puede trabajar 6 días a la semana y descansar uno porque ese día tiene que limpiar la casa" JAJAJJAJAJJAJAJAJJAJAJAJAJJAJA pic.twitter.com/YTAnzW962I — IRON (@GordoSuperavit) October 19, 2026

"En el caso de las mujeres, el día que se queda en casa es el día que más trabaja porque tiene que limpiar la casa de toda la semana", afirmó Lula en una entrevista concedida a SBT. El presidente brasileño cuestionó así el modelo laboral de seis días de trabajo y uno de descanso, conocido como jornada 6x1, porque considera que ese único día libre no permite a las mujeres recuperarse del esfuerzo semanal.

Las palabras del mandatario resultan especialmente llamativas por el estereotipo que reproducen: mientras los trabajadores disponen de un día para descansar, las mujeres tendrían que dedicarlo a limpiar la casa. Un planteamiento que da por hecho que las tareas domésticas recaen sobre ellas, en lugar de repartirlas entre los diferentes miembros del hogar.

Milei carga contra los "progres machirulos"

Las declaraciones de Lula han provocado también la reacción del presidente argentino, Javier Milei, que ha aprovechado la polémica para arremeter contra la izquierda. "LOS PROGRES MACHIRULOS... Después andan acusan de misóginos a todos sus oponentes... se les está cayendo la careta a estos delincuentes... Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón. VLLC!", ha escrito en su perfil de X.

LOS PROGRES MACHIRULOS...

Después andan acusan de misóginos a todos sus oponentes... se les está cayendo la careta a estos delincuentes...

Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón.

VLLC! https://t.co/DdeaMv3mxb — Javier Milei (@JMilei) October 20, 2026

Milei ha cuestionado así la actitud de los defensores del progresismo que acusan a sus adversarios de misóginos mientras ellos reproducen planteamientos tan machistas como este. .

Lula defiende reducir la jornada laboral a 40 horas

La polémica se produce en plena campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, prevista para el próximo 25 de octubre. Lula aspira a continuar en el poder y ha situado entre sus propuestas laborales la reducción de la jornada semanal de 44 a 40 horas, sin que ello implique una rebaja salarial.

La iniciativa pretende modificar el sistema de seis días de trabajo por uno de descanso. El objetivo es establecer un marco más flexible que pueda adaptarse a las necesidades de los distintos sectores, incluidos aquellos en los que la organización de los turnos resulta especialmente importante, como la sanidad y la producción industrial.