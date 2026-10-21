La dictadura castrista tacha de "acto infame" la orden de arresto de EEUU contra Raúl Castro

El régimen comunista de Cuba ha reaccionado con virulencia ante la decisión de la Justicia estadounidense de estrechar el cerco judicial sobre la cúpula del castrismo. El canciller de la dictadura caribeña, Bruno Rodríguez, ha comparecido ante decenas de periodistas para calificar de "acto infame que no tiene ningún valor legal ni ético ni práctico" la orden de arresto dictada en el estado de Florida contra el nonagenario Raúl Castro, a quien se imputa su presunta implicación directa en el asesinato de cuatro civiles en 1996.

Aquel crimen tuvo lugar cuando cazas militares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias pulverizaron en espacio aéreo internacional dos avionetas civiles desarmadas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, un grupo dedicado a rastrear las aguas para socorrer a los balseros que huían del comunismo hacia las costas norteamericanas. Castro ejercía entonces como ministro de Defensa y máximo jefe de las Fuerzas Armadas, motivo por el que la Fiscalía de Florida, tras reabrir las pesquisas impulsadas por el fiscal general del estado James Uthmeier, ha formalizado cargos por conspiración para cometer asesinato en primer grado.

Fiel a la retórica victimista habitual del aparato propagandístico de La Habana, Rodríguez arremetió contra la Administración encabezada por Donald Trump, a la que acusó de promover medidas dirigidas a "incrementar la asfixia" de los ciudadanos mediante sanciones económicas. En su intervención, el portavoz del régimen apeló a la supuesta "resistencia victoriosa" de la población y confió en que la política de máxima presión de Washington se verá obligada a rectificar ante la presión de la comunidad cubana en el exilio.

Pese a que el menor de los hermanos Castro, de 95 años, permanece retirado del primer plano institucional, el propio oficialismo admite que sigue interviniendo en las decisiones de carácter estratégico del país. La orden emitida por las autoridades de Florida refuerza los cargos federales por asesinato presentados con anterioridad en territorio estadounidense, manteniendo vivo el reclamo de justicia para las víctimas del totalitarismo castrista.