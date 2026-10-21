María Corina Machado convoca protestas en Venezuela para fijar los comicios presidenciales

La dirigente opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para reactivar la movilización popular frente a la resistencia del chavismo. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la líder liberal ha respaldado la iniciativa acordada por su partido, Vente Venezuela (VV), instando a una gran protesta ciudadana el próximo jueves con el objetivo de forzar la convocatoria formal de elecciones.

En su mensaje, Machado rechazó tajantemente las posiciones conformistas que durante años han prolongado el mandato del chavismo. Frente a la habitual resignación del "esto es lo que hay" –fórmula empleada reiteradamente para desactivar la protesta popular–, la dirigente recordó que la perseverancia opositora ha sido determinante en la coyuntura actual: "¿Maduro estaría enfrentando la justicia? ¿Estaríamos nuevamente hoy en las calles? Por eso, cuando te digan 'esto es lo que hay', nosotros contestamos: sí, esto es lo que hay, un pueblo decidido a ser libre".

¿Te dicen que "esto es lo que hay"…? Pues sí, ESTO es lo que hay: Una nación UNIDA, ORGANIZADA y DECIDIDA A SER LIBRE. Que el mundo vea esta fuerza cívica este jueves 22 de octubre, exigiendo elecciones presidenciales en toda Venezuela! pic.twitter.com/qEmWEsJqqs — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 20, 2026

La cita impulsada por la formación política abarcará concentraciones en Caracas y en los principales municipios del país caribeño. Desde Vente Venezuela se reclama fijar de forma inmediata un cronograma electoral verificable que culmine en elecciones presidenciales en 2027, al considerar inaceptables las maniobras dilatorias impulsadas desde el poder para retrasar el sufragio.

Asimismo, los organizadores exigen que cesen las trabas políticas que impiden el regreso a territorio venezolano de Machado, quien se encuentra en el exterior desde finales del pasado año. El equipo de la dirigente ha denunciado públicamente que el aparato estatal bloquea sistemáticamente su regreso, vulnerando sus derechos políticos fundamentales reconocidos internacionalmente.