Milei reivindica que las Malvinas "son argentinas" pero descarta cualquier opción bélica

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha defendido con firmeza la soberanía de su nación sobre las islas Malvinas durante un desayuno informativo celebrado este miércoles en Madrid. En el marco de su visita a España, el mandatario aseveró que el archipiélago pertenece al pueblo argentino "por derecho, por historia y por geografía", subrayando que este reclamo territorial no se encuentra bajo ningún tipo de discusión para su Ejecutivo.

Pese a la contundencia de su reivindicación frente a la administración británica, el dirigente marcó distancias insalvables con cualquier tentación armada. Milei garantizó que la estrategia para recuperar las islas pasará de forma inexcusable por la vía diplomática y el respeto a la legalidad internacional. Para disipar cualquier atisbo de duda, el jefe de Estado repitió hasta en tres ocasiones consecutivas la misma premisa: "Nosotros no creemos en las soluciones bélicas".

De esta manera, el presidente argentino busca dejar atrás los episodios del pasado protagonizados por la dictadura militar en 1982, apostando por situar la causa en los cauces del derecho internacional y la negociación bilateral. La hoja de ruta planteada por su gabinete pretende conciliar la defensa irrenunciable del territorio nacional con un posicionamiento constructivo y alineado con las democracias occidentales, sin derivar en el aislamiento exterior ni en exaltaciones militaristas.

La intervención de Milei en la capital española reafirma su propósito de mantener una política exterior madura y previsible, fundamentada en la seguridad jurídica y las relaciones pacíficas. Con este planteamiento diplomático, el mandatario busca proteger los intereses nacionales argentinos y atraer la confianza de la comunidad global, descartando el recurso a la fuerza en una disputa histórica que data de 1833.