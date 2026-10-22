Abelardo de la Espriella nombra a Alejandro Ordóñez en Interior tras la marcha de Rodrigo Lara

El Ejecutivo colombiano experimenta un movimiento de calado en sus principales puestos de mando. El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ha hecho pública la salida de Rodrigo Lara Restrepo al frente del Ministerio del Interior y ha situado en su lugar a Alejandro Ordóñez Maldonado, quien hasta la fecha desempeñaba la representación diplomática de la nación como embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

A través de un mensaje institucional difundido en redes sociales, el mandatario agradeció a Lara Restrepo "su servicio a Colombia" y elogió sin reservas al nuevo integrante de su equipo de gobierno. De la Espriella recalcó que su "experiencia, carácter y trayectoria" supondrán un pilar determinante para responder con solidez institucional a los grandes desafíos que afronta la nación sudamericana.

Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia. Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior. Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 22, 2026

Con el objetivo de preservar la normalidad administrativa y el funcionamiento del departamento hasta la toma de posesión formal, el presidente determinó que el actual ministro de Justicia, Iván Cancino, asuma estas competencias con carácter temporal. Esta medida busca asegurar una transición ordenada en una de las áreas más sensibles del aparato estatal.

La marcha de Lara Restrepo supone un giro de envergadura en el Ejecutivo. El exsenador –hijo de Rodrigo Lara Bonilla, el histórico ministro de Justicia asesinado en 1984 por orden del narcotraficante Pablo Escobar– fue la primera designación que De la Espriella anunció para la configuración de su gabinete ministerial. En aquella ocasión, el jefe de Estado lo definió como el "zar anticorrupción" de su Administración y garantizó que bajo su mandato no se tolerarían "nunca más transacciones, pactos ocultos ni corrupción".

Pese a que desde la Presidencia no se han revelado las causas concretas que han precipitado este cambio, el Ministerio del Interior representa un bastión indispensable para la ofensiva contra el narcoterrorismo planteada por De la Espriella desde su llegada al poder. El mandatario concluyó su declaración reafirmando que su Gobierno "continúa trabajando con determinación, firmeza y compromiso por el bienestar de todos los colombianos", ratificando su línea de firmeza en el restablecimiento de la seguridad y el respeto a la legalidad.