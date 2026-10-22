Edmundo González exige elecciones presidenciales en Venezuela "cuanto antes" y respalda las protestas

El opositor venezolano Edmundo González ha respaldado las protestas convocadas este jueves en Venezuela para exigir una fecha para las elecciones presidenciales y ha reclamado que la votación se celebre "cuanto antes". El dirigente considera que los comicios son un paso fundamental para una transición democrática, aunque advierte de que el cambio político también requiere recuperar las instituciones y garantizar los derechos de los ciudadanos.

González, que fue candidato presidencial en las elecciones del 28 de julio de 2024, ha trasladado su apoyo a las movilizaciones en un mensaje publicado en redes sociales. En él ha reclamado una respuesta clara a la exigencia de fijar una fecha electoral y ha defendido que los venezolanos puedan elegir libremente a sus representantes.

"Este 22 de octubre, los venezolanos vuelven a manifestarse para exigir una fecha para las elecciones presidenciales. Esa es la demanda y debe tener una respuesta clara", ha señalado el opositor. González ha insistido en que las elecciones deben celebrarse cuanto antes, pero ha subrayado que la convocatoria debe ir acompañada de garantías para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin restricciones. "Aunque una transición democrática no se reduce a una convocatoria electoral, ese paso es fundamental y no puede seguir esperando", ha defendido.

Este 22 de octubre, los venezolanos vuelven a manifestarse para exigir una fecha para las elecciones presidenciales. Esa es la demanda y debe tener una respuesta clara. Las elecciones presidenciales deben celebrarse cuanto antes, con garantías que permitan a los venezolanos… https://t.co/g72UJS3fhb — Edmundo González (@EdmundoGU) October 21, 2026

González ha situado así la celebración de elecciones entre las prioridades de la oposición venezolana, junto con la recuperación de las instituciones y la restitución de las garantías democráticas. Su mensaje coincide con las movilizaciones convocadas para reclamar que las autoridades anuncien cuándo se celebrarán los próximos comicios presidenciales. Ha reclamado medidas concretas para recuperar la confianza en las instituciones venezolanas. Entre sus demandas figuran la renovación del Consejo Nacional Electoral, la independencia de la Justicia y garantías para el ejercicio de los derechos políticos.

También ha pedido que se establezcan condiciones que permitan el regreso seguro de María Corina Machado a Venezuela. La dirigente opositora se encuentra fuera del país desde diciembre de 2025, cuando viajó a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz. Finalmente, no llegó a tiempo a la ceremonia y el galardón lo recogió su hija, Ana Corina Sosa.

González ha defendido que las autoridades deben ejecutar estas reivindicaciones en "acciones concretas y avances verificables", en lugar de limitarse a anuncios políticos. Además de las reformas institucionales, ha reclamado respuestas a los problemas económicos y sociales que afronta la población. En su mensaje ha mencionado la necesidad de mejorar los servicios públicos y garantizar la seguridad jurídica. "Las elecciones presidenciales son urgentes, también lo es la recuperación de las instituciones que deben responder a los ciudadanos", ha manifestado.

El mensaje de González se suma al llamamiento de María Corina Machado para que los venezolanos participen en las protestas. Un día antes, su partido, Vente Venezuela, había convocado las movilizaciones con el objetivo de exigir una fecha para las elecciones presidenciales. Machado también ha rechazado una actitud conformista ante la situación política del país tras la operación militar estadounidense de enero, que terminó con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Ambos se encuentran sometidos a juicio en Estados Unidos.

Por su parte, González llegó a España en septiembre de 2024, después de abandonar Caracas en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas. Antes de su salida había pasado más de un mes en dependencias diplomáticas de Países Bajos. Desde entonces reside en el exilio.

El favor de Washington

En estos momentos, Delcy Rodríguez tiene el favor de Donald Trump. Tanto el presidente de Estados Unidos como el secretario de Estado Marco Rubio han consolidado la traición a la oposición venezolana cuando Trump elogió a Rodríguez y la calificó de "fantástica". Desde que se firmara el acuerdo petrolero, desde Washington no han dejado de defender el actual régimen.

Y es que desde que Rodríguez asumió el poder en Venezuela, Washington y Caracas han estrechado sus relaciones mediante distintos acuerdos, incluido uno relacionado con los hidrocarburos, así como un acuerdo por el 20% de las reservas petroleras durante 100 años. En septiembre, Rodríguez se reunió en Nueva York la víspera de reunirse con Machado. Este acercamiento diplomático coincide con los intentos frustrados de María Corina Machado de intentar regresar a Venezuela.

Además, desde que cayó Maduro, María Corina Machado ha intentado en al menos siete ocasiones volver a Venezuela. En los últimos intentos se le impidió regresar hasta Panamá.