Lula pide anular la candidatura de Flávio Bolsonaro en Brasil al culpar a las redes de favoritismo

La campaña para la reelección del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha acudido a los tribunales a escasos días de la segunda vuelta electoral. A través de una Acción de Investigación Judicial Electoral (AIJE), el equipo del mandatario izquierdista ha solicitado ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) invalidar la postulación de su rival conservador, el senador Flávio Bolsonaro, alegando un supuesto trato de favor por parte de grandes multinacionales tecnológicas como Meta y la red social X.

El escrito presentado por el oficialismo reclama no solo suspender la candidatura de Bolsonaro y la de su aspirante a vicepresidente, Alfredo Gaspar de Mendonça, sino también imponerles una inhabilitación política de ocho años tras los comicios. Según argumentan los letrados de Lula, los sistemas de recomendación algorítmica, los filtros publicitarios y las herramientas de inteligencia artificial habrían actuado de forma concertada para impulsar las consignas del bloque conservador y recortar el alcance de los mensajes del gobernante.

Entre los reproches esgrimidos por la formación gobernante figuran disparidades en las tasas de interacción en redes, bloqueos temporales en cuentas de anuncios y la presunta aprobación de propaganda procedente de Estados Unidos donde una recreación sintética de Donald Trump respaldaba a Bolsonaro. La izquierda brasileña encuadra estos hechos bajo las figuras de abuso de poder económico y utilización ilícita de medios de comunicación social, pretendiendo responsabilizar al candidato opositor por las métricas orgánicas y los flujos de distribución en plataformas privadas.

Esta ofensiva judicial se produce tras los señalamientos de Meta, que afirmó haber acatado los requerimientos del tribunal, al tiempo que su propio consejo asesor admitía inquietud por cómo las políticas de moderación pueden terminar asfixiando el debate político. El intento del oficialismo de silenciar a su adversario mediante la vía administrativa contrasta, a su vez, con la denuncia que el Partido Liberal formuló contra el propio Ejecutivo por utilizar recursos del Estado para fines partidistas.

En dicha querella, la formación liberal sostiene que la maquinaria gubernamental empleó registros confidenciales de organismos como la Seguridad Social y el fisco para emitir millones de mensajes dirigidos sobre subsidios y rebajas energéticas. La oposición subraya que estas prácticas suponen una grave violación de la neutralidad institucional, sustentada en contratos públicos millonarios que habrían puesto las estructuras administrativas al servicio exclusivo de la continuidad de Lula en el poder.