El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció este jueves la detención arbitraria de siete trabajadores encargados del sonido durante una concurrida protesta ciudadana en la capital venezolana. La formación liberal, liderada por María Corina Machado, calificó el arresto de secuestro ejecutado por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana nada más concluir la concentración cívica en Plaza Venezuela.

Además de la privación de libertad de los operarios técnicos, las fuerzas de seguridad del régimen procedieron al decomiso de tres vehículos de apoyo logístico. Uno de los transportes fue interceptado en la parroquia de Antímano, al oeste de la urbe, cuando el chófer se retiraba del lugar. Desde el partido opositor se emitió una alerta a la comunidad internacional ante esta sistemática arremetida contra ciudadanos cuyo único cometido fue prestar servicios a una manifestación pacífica.

Esta nueva oleada represiva coincide con las conversaciones que mantiene Delcy Rodríguez con la jefa negociadora de la oposición, Dinorah Figuera. Mientras la cúpula chavista pretende escenificar una supuesta apertura y anuncia compromisos sobre garantías democráticas, los cuerpos policiales prosiguen con la persecución de la sociedad civil, evidenciando el habitual desprecio del aparato estatal hacia el Estado de Derecho.

El ataque contra los suministradores de servicios no es una novedad, sino un patrón sistemático para obstaculizar a la disidencia política. Durante la campaña presidencial de 2024, el movimiento en torno a Edmundo González Urrutia padeció idénticas trabas logísticas, incluyendo el arresto de seis transportistas y técnicos de megafonía en el estado Zulia pocas horas antes de un mitin electoral.

Miles de venezolanos volvieron a llenar las calles caraqueñas y de diversas regiones para exigir comicios limpios y una transición auténtica. Tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, la resistencia cívica ha retomado la movilización popular para defender la soberanía de la nación y avanzar hacia la recuperación definitiva de las libertades individuales pisoteadas por el socialismo.