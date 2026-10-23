La oposición venezolana vuelve a las calles y apuesta por llevar a Machado a la presidencia en 2027

Desde un punto del oeste de Caracas, los manifestantes avanzaron al grito de "Elecciones ya" y se congregaron en una plaza de la ciudad, acompañados de dirigentes de varias facciones que integran la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), así como de activistas de derechos humanos y líderes del partido de Machado, Vente Venezuela (VV).

A través de su cuenta de X, la líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, señaló que "somos un pueblo decidido a ser libre. Y sí, esto es lo que hay: apenas una muestra de todo lo que viene. Estamos decididos a avanzar hasta conquistar nuestra Libertad".

¡Una maravilla las movilizaciones de hoy en todo el país! Es el comienzo de lo que viene, porque nuestra voz importa. Somos un pueblo decidido a ser libre. Y sí, esto es lo que hay: apenas una muestra de todo lo que viene. Estamos decididos a avanzar hasta conquistar nuestra… https://t.co/26BS2MOwcX pic.twitter.com/WaKrGYbWHr — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 22, 2026

El activista de VV Carlos Fernández reivindicó como una "gesta histórica" el triunfo de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, aunque el ente electoral, controlado por el chavismo, proclamó ganador a Nicolás Maduro sin publicar los resultados detallados. "A pesar de la persecución, la tortura y el exilio, ustedes fueron testigos de eso: le dimos una pela (derrota aplastante) ese día y llevamos a la Presidencia a Edmundo González", manifestó Fernández.

ELECCIONES PRESIDENCIALES EN EL 2027 CON @MariaCorinaYA 🇻🇪🇻🇪🇻🇪 No nos vamos a calar a la tutelada hasta el 2028. Nos estamos preparando para sacarla con votos de Miraflores el año que viene!!!!! pic.twitter.com/fYGF0zLidv — Carlos Alberto Fernández (@Carlosafg_) October 22, 2026

Asimismo, anticipó que van a "sacar con votos" a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo luego de que Estados Unidos capturara a Maduro en Caracas en enero pasado. "Vamos a organizarnos porque en 2027 vamos a tener elecciones presidenciales (...). Delcy, haz tus maletas porque en 2027 vas para afuera", aseguró el activista de VV.

#EnVivo | Dirigente Piero Maroun desde movilización opositora en Caracas: "La guerra no la gana el que dispara más, la gana el más inteligente". Conéctate a la señal de #VPItv: https://t.co/RcVBBewW4o pic.twitter.com/9kTVkROd9k — VPItv (@VPITV) October 22, 2026

Este pronunciamiento se produce el mismo día de la reunión entre Delcy Rodríguez con los jefes negociadores del chavismo y la oposición en el diálogo, su hermano Jorge Rodríguez, quien es presidente de la Asamblea Nacional, y la exdiputada Dirorah Figuera, respectivamente. El diálogo entre el Gobierno y la oposición comenzó en agosto pasado, aunque sin mayores resultados en cuanto a alguna fecha para elecciones libres, tal y como los manifestantes exigieron este jueves.