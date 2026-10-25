En un ambiente marcado por el llanto, los abrazos y la devoción, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, reapareció públicamente este domingo en el santuario de la Divina Pastora, en Barquisimeto (estado Lara). Su emotivo reencuentro con el pueblo venezolano tras casi diez meses de ausencia en el extranjero.

Rodeada de una multitud que llevaba rosarios y banderas, Machado fue acogida con fervor por miles de simpatizantes, que esperaban con ansias su regreso. Cientos de personas coreando su nombre, dando "las gracias a Dios" por traerla sana y salva y celebrando su vuelta, mientras ella agradecía a todos los asistentes y se mostraba cercana con todos los que esperaban pacientemente su llegada a la iglesia. Se ha parado con la gran mayoría a abrazarles, darles la mano y recibir todos los colgantes y crucifijos que le regalaban con un gran agradecimiento.

🔴 Emoción desbordante en el multitudinario recibimiento a María Corina Machado en la Divina Pastora pic.twitter.com/VRgfmoKHec — Libertad Digital (@libertaddigital) October 25, 2026

Después de diez meses fuera de su país, de donde salió para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, Machado regresa tras superar unos siete bloqueos aéreos y marítimos a su retorno desde Centroamérica e islas del Caribe, según la información que ha revelado su equipo y fuentes conocedoras del asunto.

"Estoy aquí. Con ustedes", dijo este domingo en un mensaje en X. Instalada en los últimos meses en Panamá -país al que considera una segunda casa por haberla acogido en momentos álgidos, como cuando resguardó las actas de votación que, según la oposición, daban el triunfo a Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024-, Machado llega a Venezuela decidida a encabezar la lucha por unas nuevas elecciones presidenciales.

La referente opositora había insistido de forma reiterada en su firme convicción de volver al país para liderar directamente el proceso de toma de decisiones políticas. En los últimos días, Machado instó a los ciudadanos a movilizarse y demandó la fijación de una fecha definitiva para los comicios presidenciales, buscando intensificar la presión política con la intención de asegurar un proceso de transición democrática.

Venezuela y Estados Unidos

En todo este tiempo, Washington ha estado negociando acuerdos en materia de petróleo, minería y gas con el Gobierno de Delcy Rodríguez, una relación que ha crecido hasta el punto de calificarse mutuamente como socios y amigos, y que los llevó a firmar en agosto un convenio petrolero que permite a Estados Unidos acceder a la quinta parte de las reservas de crudo venezolanas.

El pacto ha sido criticado por quienes consideran que Estados Unidos busca principalmente el petróleo venezolano y no impulsar la democratización del país. Machado tardó en reaccionar a este acuerdo y solo se limitó a decirle a la Administración de Trump que sus "enemigos" están en el poder en Venezuela.