Trump prefiere saquear con los comunistas a negociar con los demócratas venezolanos

Con una obscenidad digna de Sánchez, la administración Trump ha decidido exhibir la traición a María Corina Machado y a los legítimos vencedores de las elecciones de 2024, y pasear, junto a los narcoasesinos Hermanos Rodríguez, a su bolichico Betancourt por los campos petrolíferos que los EEUU han otorgado sin concurso a una empresa fantasma creada un año antes en Barbados, que explotaría el petróleo de Venezuela por 50 años. Las democracias bananeras de Centroamérica que controlaba Banana Fruit eran más respetuosas con la soberanía limitada, al soviético modo, de esos países que Donald Trump con la soberanía venezolana y los recursos de su pueblo.

Aunque se han ocultado mafiosamente los términos del acuerdo, que tal vez deba entregar Trump tras las elecciones del MidTerm, es público el reparto del botín: el 35% del producto de la explotación por esa compañía fantasma iría al Ministerio de Defensa, que competiría ilegalmente con las empresas privadas norteamericanas que quisieran la explotación legal de ese petróleo mediante concurso público; otro 20% del petróleo extraído iría a los Estados Unidos a precio de coste, sin saber qué precio sería ese ni lo que incluiría ese coste; de momento, el mantenimiento de las cárceles y la maquinaria asesina y ladrona del régimen bolivariano contra la oposición.

La invención de la falsa oposición a Delcy

Esta oposición, cuya cabeza visible es María Corina Machado, ha sido traicionada por Trump, Marco Rubio y los publicistas a sueldo de la narcodictadura de Caracas, entre los que destaca Javier Negre. Y pese a lo que diga Washington sobre la falta de preparación de los venezolanos para tener derecho a unas elecciones, esta última semana han vuelto a salir a la calle a exigir el derecho a ser dueños de su destino, que incluye el petróleo, mientras los torturadores y genocidas Rodríguez Hermanos montaban otra movilización contra la oposición, de la que conservan 300 presos políticos.

Esa movilización comunista contra los demócratas sucedía mientras los marines se paseaban por Caracas, como Donald por su casa, y por sus cárceles, cuyo mantenimiento aseguran el narcotráfico y el narcopetróleo. Pero resulta que esas elecciones ya se produjeron y que los USA y la OEA reconocieron su resultado, con las actas de Panamá, y con ello la victoria de Edmundo y María Corina. Y ahora resucitan un fantasma de la Asamblea Nacional de hace 15 años, Dinorah Figuera, que se besuquea con Delcy, como si desde entonces no hubiera pasado nada, por ejemplo las elecciones del 24, de las que desertó. ¿Se puede caer más bajo? Sí, pero no sé cómo.

Vanity Fair acaba de publicar el adelanto del libro Príncipes y ladrones, en el que el yernísimo Jared Kucher, enviado especial del suegro a Ucrania, Rusia y Medio Oriente en su primer mandato, aparece con dos cuentas corrientes, la más limpia en Azerbaiyán, con sobornos saudíes y emiratíes por 1.700 millones de dólares. Que Trump proclame "líder humanitario" a Putin se debería a la filtración por Moscú de las coimas de la familia presidencial, cuya ética es mucho más putinesca que reaganiana.

Pero todo el montaje, improvisado, chapucero y corrupto hasta el tuétano del saqueo del petróleo venezolano es así. ¿Cuántos miembros de la familia presidencial o de los miembros de su Gobierno han participado y participan del burdo acuerdo de saqueo colonial del petróleo venezolano? El suntuoso estafador Betancourt, que se pasea ahora por los campos de petróleo, ¿sabe algo de cómo extraerlo? Lo mismo que sabía de cómo asegurar el suministro eléctrico a Venezuela, cuando el régimen genocida le concedió el monopolio del proyecto por 6.000 millones de dólares, de los que se quedó 3.000. Compró centrales viejas de Tanzania por dos centavos y las instaló en Venezuela, donde los apagones continuaron, pero su cuenta corriente se iluminó, tanto, que un tal Agostino se lo recomendó a Epstein. De la relación del joven ricacho bolichico con el blanqueador de dinero y traficante sexual no tenemos datos, pero tal vez no se hayan buscado bien.

En todo caso, es difícil ver una imagen más pornopolítica para un país que fue faro de la democracia y más sádica para los hambrientos venezolanos que el paseo de Betancourt, rodeado de buitres de ambos gobiernos, aliados en el mantenimiento de la dictadura comunista y en la optimización del saqueo de los recursos naturales de ese pobre país rico.

La verdadera riqueza venezolana

La gran riqueza de los venezolanos, la institución que los mantiene vivos, es la lucha por la libertad, por unas instituciones independientes en las que el respeto a la ley esté por encima de cualquier poder. Ese es el gran recurso natural, no el petróleo ni el oro crudo, que una vez purificado, le regalan a políticos como Trump, Zapatero y compañía, a la enorme tribu socialista y comunista que hace años Sánchez vendió a Delcy, que está por llegar a España, no sabemos si en nombre propio o de Trump. En ambos casos, es malvenida, y, si el 29 de noviembre cae Sánchez, espero verla un día apresada en Barajas. Es nuestra deuda con los hermanos venezolanos.

Ese acuerdo del que presume Trump para apropiarse del petróleo venezolano por 50 años, además de una infamia política, es totalmente imposible. Ningún tribunal, americano o de cualquier país algo decente, va a convalidar un atraco en esas condiciones. Pero está claro que Trump cree que a sus electores les da igual robar con los comunistas que negociar con los demócratas venezolanos. Ningún Gobierno legítimo en Venezuela va a poder convalidar nunca ese expolio de sus recursos naturales por 50 años, eso sólo lo puede hacer un poder ilegítimo, una dictadura cleptocrática, o sea, comunista, con una colección de trileros y estafadores supuestamente privados que no son más que recaudadores de los dos gobiernos empeñados en salirse con la suya pese a todo y a todos, y que, sin duda, fracasarán.

No sé si tras las elecciones podrá rehacerse en los EEUU el grupo en favor de la transición democrática en Venezuela que hasta el Nobel de la Paz existía y actuaba, aunque ahora vemos que Rubio y otros tenían otros planes. Entiendo que María Corina no rompa del todo los puentes con los EEUU e intente que gente como María Elvira Salazar y otros republicanos trumpistas, que defendían a los legítimos vencedores de las elecciones de 2024 puedan volver sobre sus pasos, si no se hunden el 3 de noviembre. Y algún demócrata decente quedará, menos rastrero que Obama y Biden con Chávez y Maduro, que pueda ayudar a frenar el abierto apoyo actual a la permanencia y continuidad de la dictadura.

No resignarse al 'esto es lo que hay'; hay mucho más y mucho mejor

Lo importante para los que quieren la libertad de Venezuela, que es la verdadera dignidad, es no perder la unidad ni caer en la trampa que con tanta razón ha denunciado Machado: aceptar el esto es lo que hay. Hay mucha basura, mucha Dinorah, mucho Negre y mucho Betancourt, pero hay mucho más en la oposición al comunismo, tanto y tan valioso que prevalecerá. Hoy, Trump prefiere robar con los comunistas de Putin o de Delcy antes que negociar lealmente con Zelenski o María Corina Machado. Mañana, cuando vea que fracasa el atraco, lo veremos cambiar de opinión. Mientras, a resistir, porque, más tarde o más temprano, la libertad triunfará.