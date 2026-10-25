Flávio Bolsonaro lidera el recuento de las elecciones en Brasil con el 25% escrutado

De acuerdo con los resultados hechos públicos por el Tribunal Superior Electoral (TSE), Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, lidera el recuento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con un 25% del escrutinio. El candidato del Partido Liberal obtiene por ahora el 50,50% de los votos frente al 49,50% del representante del Partido de los Trabajadores.

Retraso en las votaciones

En varias zonas del país, la votación se desarrolló con problemas en el transporte público, lo que propició que, a petición de las propias candidaturas, principalmente la de Lula, el Tribunal Supremo Electoral brasileño ordenara prorrogar dos horas, hasta las 19:00 horas de la tarde local.

El primero en votar fue Bolsonaro, quien acudió a una escuela de Río de Janeiro unos 25 minutos después de la apertura de los puestos de votación. Acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro, el candidato afirmó que en Brasil la esperanza se ha convertido en miedo, por lo que hizo un llamamiento para que los brasileños salgan a votar, "con lluvia o con sol", para cambiar el rumbo del país.

🇧🇷 Bolsonaro ejerció su derecho al voto durante la segunda vuelta presidencial de este domingo. pic.twitter.com/Cl6UAA3YJ9 — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) October 25, 2026

Más o menos una hora después votó Lula en una escuela de São Bernardo do Campo, municipio vecino a São Paulo, donde se dio a conocer en los años setenta como líder sindical. Allí destacó la dimensión de las movilizaciones durante la campaña electoral, que, según dijo, mostraron cómo el pueblo salió a la calle a "defender sus conquistas".