Después de permanecer casi diez meses fuera del territorio venezolano, la líder opositora y galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha confirmado su vuelta al país. El anuncio lo realizó mediante una breve publicación en redes sociales acompañada por la frase: "Estoy aquí, con ustedes".

Machado se encontraba alejada de Venezuela desde diciembre de 2025, la dirigente abandonó el territorio nacional en diciembre del año pasado para viajar a Noruega, donde fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su incansable lucha cívica. A lo largo de este tiempo, la dirigente estructuró y coordinó la agenda política de la oposición principalmente desde Estados Unidos y Panamá.

Estoy aquí. Con ustedes — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 25, 2026

La vuelta a suelo venezolano se concreta después de varios intentos durante el último trimestre. Su equipo ya denunció que las autoridades del país le estaban impedido regresar por vía aérea y marítima hasta en siete ocasiones, las tres últimas desde Panamá.

La referente opositora había insistido de forma reiterada en su firme convicción de volver al país para liderar directamente el proceso de toma de decisiones políticas. En los últimos días, Machado instó a los ciudadanos a movilizarse y demandó la fijación de una fecha definitiva para los comicios presidenciales, buscando intensificar la presión política con la intención de asegurar un proceso de transición democrática.

ABC: María Corina Machado ya está en Venezuela y reaparecerá en minutos en el santuario de la Divina Pastora, en Barquisimeto. Su regreso ha sido posible gracias a una operación diplomática en la que han participado varios países y que ha contado con el conocimiento de Estados… — David Alandete (@alandete) October 25, 2026

David Alandete, corresponsal en Washington para ABC, ha adelantado que Machado "reaparecerá en unos minutos en el santuario de la Divina Pastora, en Barquisimeto". Pero, adelanta que su regreso "ha sido posible gracias a una operación diplomática en la que han participado varios países y que ha contado con el conocimiento de Estados Unidos". Recordemos que hace dos semanas Trump avanzaba que su regreso "iba a salir bien".

¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida Maria Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso! Muy pronto estaré con… https://t.co/2y2oWdy46W — Edmundo González (@EdmundoGU) October 25, 2026

El primero en pronunciarse públicamente ha sido Edmundo González, el cual a través de redes sociales afirmaba emocionado que "hoy es un día muy importante para los venezolanos": "¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida Maria Corina, está en territorio venezolano. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso! Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad.Ustedes lo saben, esto es hasta el final", explicaba.