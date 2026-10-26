Abascal y Feijóo celebran el regreso de María Corina Machado a Venezuela

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha valorado de forma muy positiva el retorno a suelo venezolano de la dirigente de las fuerzas democráticas y galardonada con el premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. A juicio del político español, la presencia de la opositora dentro de sus fronteras nacionales supone la mejor garantía de una transición ordenada con el objetivo inaplazable de alcanzar unos comicios auténticamente limpios frente a la tiranía chavista, hoy personificada en Delcy Rodríguez.

Abascal ha aprovechado este paso decisivo de la resistencia venezolana para dirigir un contundente aviso al Ejecutivo español y a su formación dirigente. En un mensaje difundido en redes sociales, el líder de Vox ha remarcado que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el PSOE tienen motivos para estar preocupados ante el avance cívico en el país caribeño. En este sentido, ha incidido en que la sociedad se sitúa más cerca de conocer todas sus corruptelas así como la implicación personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en sus turbios manejos con el régimen de Caracas.

"Por eso es imprescindible proteger su vida y su seguridad, por todos los operadores criminales que quieren acabar con ella porque conocemos las maneras del PSOE, excesivas incluso para un clan de narcos", añade Abascal en su mensaje en X.

Feijóo se suma a la felicitación

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha sumado también con un mensaje en X a la felicitación por la reaparición de la líder opositora definiendo el acontecimiento como un momento emocionante para quienes defienden la libertad en Iberoamérica. "Representa la fuerza de quienes no se resignan y la confirmación de que la libertad siempre termina abriéndose paso frente a la tiranía". El líder del principal partido de la oposición ha reivindicado la necesidad de que se celebren unas elecciones libres que permitan a los ciudadanos manifestarse en las urnas de forma soberana.

También desde X, la número 2 de las listas al Congreso por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, escribía un mensaje de bienvenida a la gran luchadora por la libertad María Corina Machado: "María Corina, por fin con su pueblo. Exigimos que se garantice su seguridad. Y elecciones libres YA. ¡Viva Venezuela Libre! Y muera la cleptocracia".

El regreso de la mandataria opositora pone fin a una estancia de casi un año en el extranjero –tras abandonar el país rumbo a Noruega el pasado diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz– y coincide con el anuncio de Edmundo González, quien también ha ratificado su próxima vuelta a Caracas. Su formación, Vente Venezuela, ha respondido a la llegada con la convocatoria de una caravana nacional de apoyo para movilizar a una ciudadanía que aspira a recuperar la democracia.