Venezuela recupera la esperanza

La vuelta de María Corina Machado a Venezuela ha desatado una oleada imparable de apoyo del pueblo venezolano, que se ha echado a las calles a celebrar el regreso de la gran vencedora –aunque ella no se presentase– de las últimas presidenciales, robadas por el chavismo a través de un masivo fraude electoral. Como es bien sabido, la líder de Vente Venezuela tuvo que salir del país para salvar su vida y evitar un baño de sangre de los opositores al chavismo. Después de diez meses de exilio en Panamá, y de tratar de volver en vano en casi una decena de ocasiones, este domingo regresó a Caracas para mantener viva la esperanza de los venezolanos tras casi 30 años de comunismo chavista.

El regreso de Machado supone una inyección de esperanza para los venezolanos, víctimas de un profundo desencanto político tras ver a Delcy Rodríguez, la esbirra principal de Maduro, al frente del país en virtud de un acuerdo infame con la Casa Blanca. Su regreso supone, de hecho, una afrenta personal para Donald Trump, que prefirió mantener a los chavistas en el poder a cambio de reformas cosméticas con el fin de explotar sus nuevos acuerdos comerciales con Caracas. Buena prueba de la esquizofrenia de la política exterior de Washington es el mensaje del secretario de Estado, Marco Rubio, tratando de atribuirse el protagonismo por el retorno de la presidenta electa de Venezuela mientras su presidente afirmaba no saber nada al respecto.

La izquierda europea, y muy especialmente la española, queda descolocada una vez más por su hipocresía con Venezuela. El Gobierno de Sánchez, con el imputado Zapatero al frente de las maniobras para el blanqueo del chavismo, ha actuado estos meses de la manera más ruin que cabría imaginar, tratando de mantener una falsa equidistancia entre la tiranía y la libertad, cuando es evidente que ha estado siempre del lado de los chavistas. El regreso de María Corina Machado a Venezuela pone al sanchismo también ante el espejo de sus traiciones hacia el pueblo venezolano, víctima de los defensores de un proyecto despótico desde los cómodos salones europeos.

Machado no solo defiende la autoridad política que le confiere su condición de ganadora real de las últimas elecciones, aunque fuese por persona interpuesta. Con su vuelta a Venezuela acrecienta también su autoridad moral, al compartir con el pueblo las amenazas del chavismo apoyado ahora por Washington. La también Nobel de la Paz ha desafiado el criterio de la superpotencia norteamericana para defender desde suelo venezolano la necesidad de una transición decidida hacia la democracia. Su presencia en Caracas es un fuerte catalizador para que los ciudadanos de Venezuela exijan poder decidir cuanto antes el futuro de su patria a través de unas elecciones limpias y supervisadas por autoridades independientes, algo que no ha ocurrido desde que el chavismo se enseñoreó del país para hundirlo en la miseria, a una velocidad como pocas veces se ha visto en la historia.