El periplo de María Corina Machado en su regreso a Venezuela: once horas para recorrer 350 kilómetros

María Corina Machado ha regresado a Venezuela este domingo 25 de octubre, tras pasar diez meses en el exilio e intentar volver a su país en casi una decena de ocasiones. Finalmente, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz —que estaba residiendo en Panamá— lo ha logrado cruzando la frontera desde Colombia.

Una vez en territorio venezolano se dirigió hacia el estado de Lara, concretamente a la ciudad de Barquisimeto —en el municipio de Iribarren, ubicado a unos 350 kilómetros de Caracas—, para hacer una parada en la iglesia de Santa Rosa y dar gracias por su regreso a la Divina Pastora. Decenas de personas se congregaron junto a su vehículo para expresarle su apoyo.

Desde allí, María Corina Machado emprendió el trayecto para llegar a la capital, que normalmente se realiza en un máximo de 6 horas en coche —cruzando los estados de Yaracuy, Carabobo y Aragua—, donde miles de personas la recibieron con banderas y pancartas. "Finalmente, Caracas, ¡estoy aquí!", compartió a través de sus redes a las 2:46 de la madrugada.

Once horas hasta Caracas

Según han informado fuentes cercanas a María Corina Machado a Libertad Digital, en este caso el periplo duró casi el doble. "Fueron 11 horas desde Barquisimeto hasta Caracas", nos aseguran. Aunque, eso sí, prefieren que sea ella misma quien cuente "cómo se vivió esa experiencia", fundamentalmente "porque también hay factores de confidencialidad y de seguridad que ella debe evaluar" a la hora de compartir algunos datos.

No obstante, ha asegurado su equipo a este periódico, está previsto que la líder de Vente Venezuela ofrezca una rueda de prensa en los próximos días en la que explicará los pormenores de su viaje desde Panamá para regresar a su país y encabezar la transición hacia la democracia, pese a los impedimentos del Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y del propio jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.

Reacciones contrapuestas desde Washington

De hecho, si algo ha llamado la atención han sido las reacciones contrapuestas que han llegado desde la Administración Trump. Mientras que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se ha atribuido prácticamente las gestiones que han permitido el regreso de María Corina a Venezuela, el presidente norteamericano se ha hecho de nuevas y ha afirmado que no sabía nada al respecto.

The conditions allowing for the safe return of Ms. Machado to Venezuela is the direct result of the U.S. supported reconciliation talks which has already seen hundreds of political prisoners freed and hundreds of political opposition figures return from exile. The United States… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 25, 2026

"Las condiciones que permiten el regreso seguro de la Sra. Machado", ha asegurado Rubio, "son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación apoyadas por EEUU, que ya han logrado la liberación de cientos de presos políticos y el retorno del exilio de cientos de figuras de la oposición política". Aunque muchos siguen entre rejas y María Corina se ha acordado de ellos y de sus familias en cuanto ha puesto un pie en Venezuela.