Goizeder Azúa, sobre la vuelta de Machado: "Detrás de esas lágrimas hay familias rotas"

La venezolana Goizeder Azúa fue entrevistada en la tertulia de Es la mañana de Federico, en esRadio, de la vuelta de María Corina Machado a Venezuela el día anterior. "Ha sido una gran sorpresa la llegada de María Corina Machado", explicó al empezar su intervención. Azúa, que vive en Madrid, dedicó buena parte de su tiempo a lo que las imágenes del regreso mostraban de las familias separadas por la emigración (escúchalo en esRadio).

El tema le toca de cerca. "Yo llevaba 10 años sin ir a Venezuela y esto que nos ha tocado va más allá, como digo, de un tema político y de elecciones", señaló.

Un mensaje en redes un domingo por la mañana

Según relató Azúa, este domingo, a las 11:31 de la mañana, hora Caracas, María Corina Machado escribe: "Estoy aquí. Con ustedes. Punto". La dirigente venezolana no va a Caracas, va al estado Lara, un estado que está a unos 400 km de Caracas. El director del programa, Federico Jiménez Losantos, recordó que elige la capilla de la Divina Pastora, y Azúa explicó que ella es muy devota de la Divina Pastora.

Machado entró en el país después de haber transitado desde Panamá hasta Colombia, y llega al estado de Lara para hacer un recorrido hacia la ciudad de Caracas, que le llevó aproximadamente 6-7 horas. Al principio, según Azúa, hubo gente que no lo creía y se preguntaba si el mensaje hablaba de una presencia física o solo emocional. Las dudas se despejaron cuando empezaron a divulgarse las imágenes de María Corina Machado entrando a la iglesia, a ese pueblo en Santa Rosa con la gente.

Niños que llevan años sin ver a sus padres

Para Azúa, lo más revelador de esas imágenes fueron las caras de quienes esperaban en la calle. "No se pueden esconder las lágrimas de niños que lloraban al ver a María Corina Machado", dijo. Y explicó el motivo: "Porque detrás de esas lágrimas hay familias rotas, hay niños que llevan 8, 10 años sin ver a sus padres que están en Colombia, están en Chile, están en Perú, que no han podido regresar a Venezuela ya sea por un tema legal o porque no tienen un pasaporte".

La emigración también ha separado a los abuelos de los nietos. "Estaban abuelas que también no conocen a sus nietos", añadió. Azúa describió a una sociedad necesitada no solo de unas elecciones, necesitada de reencuentro, necesitada de vida y no de supervivencia.

Una caravana sin autobuses pagados

La venezolana se detuvo en quienes acompañaron a Machado desde Lara hasta la capital. Según explicó, muchos de ellos habrían hecho un sacrificio enorme para repostar o poner gasolina porque no hay, o esa gente lleva 7, 10, 15 horas sin luz. A eso sumó la emoción de ver a la gente en las calles sin pauta, sin autobuses pagados.

"Ahí veías a la gente que salió como pudo de sus casas, se estacionó en la autopista, paró su vehículo y corrió hacia donde estaba María Corina Machado", relató. "Gente normal, gente de a pie, gente que necesita ese cambio real en Venezuela".

Jiménez Losantos se fijó en las motos viejas que se sumaban al recorrido: había cientos que se unían a la caravana, y eso era conmovedor, comentó.

"Ya lloré"

Cuando el director del programa le pidió que no llorara en antena, Azúa respondió: "No, no, ya lloré. Lo reconozco, por supuesto". Para ella, esta lucha va más allá, esto no se trata de izquierdas, de derechas.

Azúa también rechazó a quienes comparan el entusiasmo por Machado con el que despertó Hugo Chávez y aseguran que los venezolanos vuelven a buscar un mesías. Recordó que algo que tiene María Corina en su historial profesional es el trabajo y la lucha por la transparencia en el voto.

Constructores, un censo con la cara

Azúa explicó a qué se dedicará Machado en las próximas semanas. Va a trabajar en un proyecto que se llama Constructores, que va en línea con el proyecto Tierra de Gracia de los venezolanos. "Es la identificación biométrica de los venezolanos, que cada venezolano pueda registrarse con su cara en el censo", detalló.

El registro, según contó, no se limitará a los datos básicos. Recogerá también mi profesión, qué puedo aportar para el plan Tierra de Gracia, dónde estoy, cuántas veces me he mudado, porque con el régimen se ha perdido control de dónde estamos los venezolanos. Azúa calculó que hay una población de aproximadamente 10 millones de venezolanos dentro y fuera del país que no han podido agregarse o sumarse al Consejo Nacional Electoral, a todos esos registros.

Según explicó, Machado quiere aprovechar este tiempo de visitar numerosas ciudades del país, los 23 estados, e impulsar a la gente a que se sume para que nos contemos, para que nos identifiquemos. La venezolana aseguró que, con los servicios estatales, hay gente que los han eliminado los registros de identidad por completo o han sumado fallecidos a los controles electorales.

Tener el terreno listo

Azúa dijo que la iniciativa también busca canalizar las ganas de participar. Puso como ejemplo a jubilados dispuestos a dar clases gratis que aseguran: "Yo quiero ser parte de la reconstrucción de Venezuela". Los datos se recogerán con una plataforma que nace desde el movimiento Vente Venezuela, el partido político, pero que va a agrupar a todos los partidos. "Estar allí no quiere decir que te vas a inscribir ni vas a militar", aclaró.

El objetivo, según explicó, es que cuando se renueve el Consejo Nacional Electoral el equipo de Machado pueda presentar un registro con cuántos venezolanos hay y dónde se necesitan mesas electorales, dentro del país y en ciudades de todo el mundo. "Es tener el terreno listo, preparado para evitar dilaciones, para evitar postergar un escenario electoral".

Sobre el papel de Machado, Azúa fue clara: "No es la que nos va a salvar, somos nosotros los venezolanos, pero teniendo un liderazgo como el de María Corina Machado".