Ignacia de Pano, sobre la campaña de Brasil: "Como una visión agrandada y tropical de nuestra propia campaña"

Ignacia de Pano comparó la campaña presidencial de Brasil con la española en la tertulia de Es la Mañana de Federico, en esRadio. La tertuliana habló al día siguiente de la segunda vuelta entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Pano explicó que había estado muy interesada en esta campaña, primero porque son un reflejo de nosotros mismos agrandado. En su análisis comparó con España el mapa del voto en Río de Janeiro y el vocabulario de campaña. También repasó el equilibrio de fuerzas en el Congreso, la aparición de dirigentes jóvenes en la derecha brasileña y las diferencias entre las grandes regiones del país.

Una campaña con los mismos términos

Para Ignacia, el periodo entre las dos rondas "ha sido apasionante, como una visión agrandada y tropical de nuestra propia campaña, porque muchos términos son exactamente iguales". El primer ejemplo que puso fue "el artisteo de la ceja", una expresión que en España remite al apoyo de actores y cantantes a la candidatura de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008.

El segundo paralelismo tenía que ver con el reparto del voto por barrios. Según Ignacia, "los barrios más ricos de Río, Ipanema, Leblon, todos votaban a Lula y toda la favela vota a Bolsonaro, como aquí". Resumió el fenómeno con dos fórmulas: por un lado, "la derechización del pobre"; por otro, "esa cosa de pijiprogre" que atribuyó a las clases más pudientes.

Ipanema y Leblon son dos de los barrios de la zona sur de Río con la renta más alta, frente a las favelas que rodean la ciudad. La tertuliana describió así un electorado de izquierdas concentrado en las zonas acomodadas y un voto popular que se ha ido hacia la derecha.

El voto nacionalizado en España

Más adelante, ya en la parte de la tertulia dedicada a la campaña española, Ignacia habló del votante de origen extranjero. "Además la derecha no ha tenido visión", señaló, y puso como contraejemplo al PSC, que según ella desde siempre se ha ocupado muy mucho de trabajar a la población inmigrante y nacionalizada que había en Cataluña.

Lo ilustró con una escena concreta: si había una comunión de una persona nacionalizada, el concejal de turno del pueblo iba. Añadió que se lo habían trasladado personas venezolanas y paraguayas nacionalizadas. Describió a ese votante como la persona sudamericana nacionalizada en España que está contribuyendo y que se siente española. Su conclusión fue que ese sector está muy abandonado por la derecha española, que tiene que ir a cuidarlo.

Un Congreso en manos del Partido Liberal

Sobre el resultado de la primera vuelta, Ignacia explicó que el Partido del Trabajo de Lula se sorprendió mucho. En sus palabras, "le pilló por sorpresa la victoria en primera ronda de Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, que además ganó el Congreso y el Senado".

De ahí extrajo una consecuencia para los próximos años. Según la tertuliana, en caso de un nuevo Gobierno de Lula, el presidente no lo va a tener tan fácil como en su mandato anterior, porque es un sistema presidencialista en el que el jefe del Estado necesita apoyos en las dos cámaras para sacar adelante su programa.

Los liderazgos jóvenes del bolsonarismo

Ignacia dedicó buena parte de su intervención al relevo generacional en la derecha brasileña. "El propio bolsonarismo del hijo, que es más moderado que el padre, ha generado unos liderazgos de jóvenes increíbles", aseguró, en referencia a Flávio Bolsonaro frente a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

Como ejemplo citó a Nikolas Ferreira, a quien presentó como recién escogido diputado federal de 30 años. Según Ignacia, Ferreira tiene la cuenta con más interacciones de Instagram del mundo, más que Trump, más que Musk y más que nadie, y tiene vídeos de 200 millones de visualizaciones.

La tertuliana explicó que estos dirigentes han estado haciendo una campaña por el nordeste, la región que, según dijo, concentra el voto del Partido del Trabajo.

El Brasil que no sale en las postales

Esa región sirvió a Ignacia para hablar de la diversidad territorial del país. Describió el nordeste como la parte que un extranjero considera prototípica de Brasil: las palmeras, en una imagen que vinculó a todo ese punto folclórico.

"Pero claro, Brasil no solo es eso", advirtió. Frente al nordeste, situó otras dos realidades: "Brasil tiene todo el sur agrícola, donde hay mucha más inmigración europea, incluso el norte amazónico que no tiene absolutamente nada que ver".