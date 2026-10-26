José Antonio Vega, de Vente Venezuela: "María Corina Machado tiene la calle y la tirana de facto se refugia"

El regreso de María Corina Machado a Venezuela ha provocado una movilización que José Antonio Vega, coordinador de Vente Venezuela –partido político liderado por María Corina Machado– en España, considera una muestra del respaldo popular a la líder opositora. En La noche de Cuesta, de esRadio, Vega ha destacado la espontaneidad de la acogida que recibió Machado y ha defendido que debe encabezar el proceso de transición política para recuperar la democracia y la libertad en el país.

"Lo que vimos ayer es algo que todavía creo que nos tiene a todos impresionados. Esto es algo inédito", ha afirmado Vega, que ha puesto como ejemplo el recorrido que realizó Machado desde Barquisimeto, ciudad de la que él mismo es originario, hasta Caracas.

Según ha explicado, los aproximadamente 360 kilómetros que separan ambas ciudades suelen recorrerse en unas cuatro horas, pero la opositora tardó 11 horas en completar el trayecto. Durante el viaje atravesó cuatro ciudades y cuatro estados, en medio de las muestras de apoyo de los venezolanos.

"Sin haberse planificado nada, espontáneamente, vimos ríos de gente cómo salió a la calle", ha señalado. Para Vega, esta movilización demuestra que Machado mantiene el respaldo de una parte importante de la población venezolana. "Mientras una tirana de facto se refugia y le quedan cuatro paredes de un palacio, está claro que María Corina tiene la gente y tiene la calle", ha añadido.

Una transición con elecciones libres

El coordinador de Vente Venezuela en España ha defendido que la acogida a Machado debe servir para impulsar el proceso de cambio político. Vega ha expresado su agradecimiento a la Administración de Donald Trump por haber abierto, a su juicio, una vía para avanzar hacia la recuperación de la democracia y la libertad en Venezuela.

"Debe ser un factor catalizador para el proceso que se inició el 3 de enero", ha afirmado. No obstante, ha insistido en que la transición debe contar con la participación de los ciudadanos y estar encabezada por la dirigente que, según ha defendido, eligieron los venezolanos.

🎙️ @JoseAVega, coordinador de Vente Venezuela en España, en #NocheDeCuesta 🔴"Sin haberse planificado nada, espontáneamente, vimos ríos de gente cómo salió a la calle", sobre la vuelta de María Corina Machado a Venezuela. pic.twitter.com/tHEsVu3lfn — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) October 26, 2026

Vega ha reivindicado la legitimidad del liderazgo de Machado, que atribuye tanto a su victoria en las primarias opositoras de 2023 como al respaldo popular que, a su juicio, ha vuelto a demostrar con su regreso al país.

En este sentido, ha destacado la "coherencia" y el "coraje" de la opositora y ha defendido que los regímenes como el venezolano deben ser confrontados sin debilidad ni sumisión. También ha subrayado la importancia de que el liderazgo político genere confianza durante el proceso de transición.

"Esa confianza en un proceso de transición es fundamental en un proceso que tienda a la normalización de las instituciones y que tiene que llegar de la mano de unas elecciones presidenciales, libres, justas, transparentes y verificables", ha afirmado.

A su juicio, la recuperación institucional también es necesaria para atraer inversiones estables y sostenibles a largo plazo, que contribuyan al desarrollo y a la recuperación económica de Venezuela. "En Venezuela la gente tiene bien claro lo que quiere y lo que no quiere", ha señalado.

Más de 300 presos políticos

Vega también ha advertido de los riesgos que afronta Machado mientras continúe en el poder el actual entramado político venezolano. Preguntado por las condiciones de seguridad de la opositora, ha asegurado que su integridad no está garantizada mientras permanezcan las estructuras que, según ha denunciado, sostienen el régimen.

"En Venezuela todavía se sostiene el entramado criminal que está instalado, no ha sido desarticulado ciertamente", ha afirmado. Aunque ha reconocido que se han producido algunas liberaciones y que han disminuido determinadas detenciones, ha insistido en que la situación sigue siendo preocupante.

"Todavía quedan más de 300 presos políticos", ha señalado, antes de asegurar que la liberación de estos detenidos será una de las reivindicaciones de Machado.

🔴"Todavía quedan más de 300 presos políticos". 🎙️@JoseAVega, coordinador de Vente Venezuela en España, en #NocheDeCuesta pic.twitter.com/TE0pFkLtdN — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) October 26, 2026

El coordinador de Vente Venezuela en España ha reclamado garantías para la integridad de la líder opositora, de su equipo y de todas las personas que participen en el proceso de cambio político. "Mientras esté este régimen en el poder, la seguridad de nadie que se oponga a este entramado criminal y transnacional está garantizada", ha advertido.

Vega ha concluido agradeciendo el apoyo recibido por la causa venezolana en España y ha asegurado que seguirán trabajando para que el país pueda recuperar la democracia y celebrar elecciones presidenciales con garantías.