La prórroga de dos horas en Brasil por la que Flávio Bolsonaro pide anular los comicios y que empaña la victoria de Lula

El candidato a la Presidencia de Brasil por el Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, ha anunciado de forma tajante que no reconocerá el resultado de la segunda vuelta electoral celebrada este domingo y ha avanzado que su formación acudirá a los tribunales para solicitar la anulación total de las elecciones. El pronunciamiento del líder conservador se produce tras confirmarse el ajustado escrutinio oficial que otorga la reelección al progresista Luiz Inácio Lula da Silva con el 51,79% de los votos (64,2 millones) frente al 48,21% (59,8 millones) cosechado por el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La indignación del bolsonarismo radica en la decisión adoptada por el juez del Tribunal Supremo Federal, Cristiano Zanin, quien decretó la ampliación del horario de votación en todo el país durante dos horas adicionales bajo el pretexto de supuestos problemas en el transporte público. La resolución judicial se dictó exactamente a las 17:01 horas (hora local), en el preciso instante en el que los colegios electorales debían cerrar sus puertas, atendiendo a la petición formulada por la campaña de Lula da Silva —si bien la propia candidatura de Bolsonaro había solicitado previamente un ajuste limitado únicamente a cinco estados (Sao Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais y Rio Grande do Sul)— y ejecutándose a pesar de la oposición explícita del Ministerio Público Electoral.

Flávio Bolsonaro ha calificado de "inaceptable" lo sucedido a lo largo de la jornada y ha arremetido contra la figura de Zanin, al que ha recordado abiertamente como el "exabogado de Lula" que ha cambiado "las reglas del juego en medio del juego" al atropellar a la justicia. Según denunció el propio candidato, esto nunca había ocurrido en la historia de Brasil y supuso una ruptura total de la igualdad entre los brasileños de diversas ciudades y estados.

BREAKING: Flávio Bolsonaro: It is impossible to recognize the election results in the context of how these things happened. We are going to use our legal team, we are going to request the annulment of these elections. pic.twitter.com/PVtKvb9b3M — Clash Report (@clashreport) October 26, 2026

Asimismo, Bolsonaro denunció que los interventores de su partido fueron "retirados de la sala cofre" —el centro neuroálgico de procesamiento de datos— a partir del momento en que se conoció el dictamen del magistrado. Ante este escenario, el dirigente dejó clara su postura al aseverar que es imposible reconocer los datos de las elecciones, prometiendo emprender acciones legales para solicitar la anulación de las elecciones e instando a sus seguidores a no desistir.

"No hubo ninguna alteración derivada de la decisión judicial"

La controversia ha sido abordada por el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Kassio Nunes Marques, quien ha asegurado que, si bien la Constitución atribuye al tribunal la competencia exclusiva de gestionar el proceso, la medida cautelar dictada por el Supremo tras el horario de cierre oficial "generó dificultades en el proceso electoral". Nunes Marques ha subrayado que "nunca en la historia del TSE hubo ninguna prórroga de este tipo" y ha advertido de que modificar los horarios de una elección es algo que "tiene que ser pensado, calculado y estructurado" debido a los efectos colaterales a nivel tecnológico.

Según ha explicado el magistrado en una declaración pública, el dictamen judicial se produjo a las 17:00 horas (hora local), cuando "miles de urnas (electrónicas) en Brasil ya estaban cerradas y su programación impide la reapertura". Para evitar irregularidades y filtraciones, el TSE se vio obligado a ejecutar un "bloqueo" urgente en el sistema de recepción de boletines para que ningún funcionario de la Justicia Electoral tuviera acceso anticipado al contenido de los votos. Esta situación provocó una "retención extraordinaria" de datos a nivel nacional que generó incertidumbre técnica sobre la capacidad de almacenamiento de los servidores.

Esclarecimento sobre prorrogação da votação O Tribunal Superior Eleitoral (@TSEjusbr) informa que, conforme decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, a eleição segue em andamento apenas nos locais em que a votação não havia sido encerrada às 17h. O TSE… — TSE (@TSEjusbr) October 25, 2026

A pesar de que el escenario fue completamente "inusual", el titular del TSE ha afirmado que gracias a los esfuerzos administrativos y técnicos de la institución lograron solucionar los inconvenientes y liberar el flujo de datos a partir de las 19:00 horas (hora local) con un ritmo seguro. "No hubo ninguna alteración derivada de la decisión judicial (...) Por lo tanto, tenemos absoluta seguridad de todo el proceso electoral", ha aseverado.

1.551 precisaron ser sustituidas (0,31% del total)

Para intentar evidenciar la fiabilidad frente a las quejas del bolsonarismo, Nunes Marques ha aportado datos operativos. De las 499.248 urnas electrónicas habilitadas para esta segunda vuelta, 1.551 precisaron ser sustituidas, lo que representa un 0,31% del total. Asimismo, ha destacado la labor de las misiones de observadores nacionales e internacionales, las cuales tuvieron pleno acceso a los mecanismos de auditoría y han certificado formalmente la "ausencia de interferencia externa en el proceso electoral".

El escrutinio final certificó que la participación se elevó al 80,78% (128 millones de votantes frente a una abstención del 19,22%), lo que supone el nivel de movilización electoral más alto en Brasil desde las presidenciales del año 2006, comicios en los que el propio Lula revalidó su mandato derrotando precisamente a Geraldo Alckmin, su actual compañero.