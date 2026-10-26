María Corina Machado ha regresado a Venezuela después de casi diez meses fuera del país y su vuelta ha estado acompañada de numerosas muestras de apoyo. La líder opositora reapareció públicamente en Barquisimeto, en el estado de Lara, donde decenas de personas se congregaron para recibirla. Las imágenes muestran a ciudadanos que se acercaban a ella para abrazarla y saludarla, mientras otros grababan la escena con sus teléfonos móviles y coreaban consignas en favor de la libertad.
Machado confirmó su regreso con un breve mensaje publicado en redes sociales: "Estoy aquí. Con ustedes". Su primera aparición pública tuvo lugar en la iglesia de Santa Rosa, donde acudió para agradecer a la Divina Pastora que haya podido volver a Venezuela.
Abrazos, vítores y gritos de "¡Libertad!"
Los vídeos de su llegada muestran a la dirigente opositora rodeada de simpatizantes. Machado llevaba varios rosarios al cuello y se detenía para abrazar a algunas de las personas que acudieron a recibirla. En el exterior del templo, la expectación era visible, con ciudadanos esperando su salida y tratando de acercarse a ella.
Durante un breve recorrido en una camioneta, varios venezolanos han grabado su paso mientras se escuchaban mensajes de apoyo como "¡Vamos, María, tú puedes, estamos contigo!", "Te esperábamos" y "¡Libertad!".
La reaparición de Machado supone su vuelta a la actividad política presencial en Venezuela, después de haber desarrollado buena parte de su estrategia desde el extranjero. La opositora había defendido que quería participar directamente en las decisiones sobre el futuro del país y había reclamado una fecha definitiva para las próximas elecciones presidenciales.
Casi diez meses fuera del país
Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 para viajar a Noruega y recoger el Premio Nobel de la Paz. Desde entonces, ha permanecido fuera del país, principalmente entre Estados Unidos y Panamá, desde donde ha coordinado contactos y actuaciones de la oposición.
Su regreso se produce después de varios intentos frustrados durante los últimos meses. Su equipo denunció que las autoridades venezolanas habían impedido su vuelta por vía aérea y marítima en hasta siete ocasiones, las tres últimas desde Panamá. También se habían planteado rutas desde otros puntos de la región.
Las circunstancias concretas que han permitido finalmente su entrada en Venezuela no se han detallado públicamente. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, vinculó su regreso a las conversaciones de reconciliación respaldadas por Washington.
Según Rubio, estas negociaciones permitieron la liberación de cientos de presos políticos y el regreso del exilio de cientos de figuras de la oposición. El responsable de la diplomacia estadounidense reclamó que se respeten las libertades de todos los sectores políticos y defendió que el proceso puede abrir la puerta a elecciones libres y a una democracia duradera.
Edmundo González celebra su regreso
Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024, también reaccionó a la vuelta de Machado. En un mensaje en redes sociales, afirmó que se trata de "un día muy importante para los venezolanos" y expresó su satisfacción porque la dirigente ya se encuentre en territorio venezolano.
González señaló que Machado vuelve para "liderar y encaminar este proceso" y manifestó su intención de reunirse con ella próximamente. Ambos dirigentes encabezaron la estrategia opositora en los comicios de 2024, después de que Machado no pudiera presentarse como candidata.
La oposición sostuvo que las actas electorales acreditaban la victoria de González, mientras que las autoridades chavistas proclamaron vencedor a Nicolás Maduro. Desde entonces, Machado ha reclamado avances hacia una transición democrática y la convocatoria de elecciones presidenciales.
El regreso de la opositora se produce mientras el Gobierno de Delcy Rodríguez y representantes de la oposición negocian una hoja de ruta que incluye cambios en instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. Machado había rechazado previamente una propuesta que contemplaba celebrar elecciones regionales y municipales antes de los comicios presidenciales.
El chavismo, por su parte, ha mantenido sus acusaciones contra la dirigente opositora. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó en su programa de televisión que tenía preparada una sorpresa para ella, aunque no concretó a qué se refería.