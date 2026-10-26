María Corina Machado ha regresado a Venezuela después de casi diez meses fuera del país y su vuelta ha estado acompañada de numerosas muestras de apoyo. La líder opositora reapareció públicamente en Barquisimeto, en el estado de Lara, donde decenas de personas se congregaron para recibirla. Las imágenes muestran a ciudadanos que se acercaban a ella para abrazarla y saludarla, mientras otros grababan la escena con sus teléfonos móviles y coreaban consignas en favor de la libertad.

Machado confirmó su regreso con un breve mensaje publicado en redes sociales: "Estoy aquí. Con ustedes". Su primera aparición pública tuvo lugar en la iglesia de Santa Rosa, donde acudió para agradecer a la Divina Pastora que haya podido volver a Venezuela.

🇻🇪 | Miles de venezolanos salen a las calles para dar la bienvenida a María Corina Machado de regreso a Venezuela. pic.twitter.com/GYRW62bBzu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 26, 2026

Abrazos, vítores y gritos de "¡Libertad!"

Los vídeos de su llegada muestran a la dirigente opositora rodeada de simpatizantes. Machado llevaba varios rosarios al cuello y se detenía para abrazar a algunas de las personas que acudieron a recibirla. En el exterior del templo, la expectación era visible, con ciudadanos esperando su salida y tratando de acercarse a ella.

EN VENEZUELA!

JUNTOS!

POR LA LIBERTAD! pic.twitter.com/PeCRruhXSd — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 25, 2026

Durante un breve recorrido en una camioneta, varios venezolanos han grabado su paso mientras se escuchaban mensajes de apoyo como "¡Vamos, María, tú puedes, estamos contigo!", "Te esperábamos" y "¡Libertad!".

🇻🇪‼️ | URGENTE — Venezolanos salen a las calles con banderas y pancartas para recibir a María Corina Machado. La ganadora del Premio Nobel de la Paz se dirige a Caracas tras casi un año en el exilio. pic.twitter.com/74xNv926nw — Polymarket Español (@polymarketenesp) October 26, 2026

La reaparición de Machado supone su vuelta a la actividad política presencial en Venezuela, después de haber desarrollado buena parte de su estrategia desde el extranjero. La opositora había defendido que quería participar directamente en las decisiones sobre el futuro del país y había reclamado una fecha definitiva para las próximas elecciones presidenciales.

Material PARA EL CUARTO ROJO ❤️ Llegó María Corina Machado. pic.twitter.com/rkZc2eRuLP — Richard Humberto Blanco Bencomo (@richardhblanco) October 26, 2026

🇻🇪 | Venezolanos paran la camioneta de María Corina Machado en la Autopista Regional del Centro, camino a Caracas, para saludarla y celebrar su regreso a Venezuela. pic.twitter.com/hv8COYzmcQ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 26, 2026

Casi diez meses fuera del país

Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 para viajar a Noruega y recoger el Premio Nobel de la Paz. Desde entonces, ha permanecido fuera del país, principalmente entre Estados Unidos y Panamá, desde donde ha coordinado contactos y actuaciones de la oposición.

#AHORA | Fuegos artificiales en Caracas para celebrar el histórico regreso a su casa de María Corina Machado. pic.twitter.com/bluZ5qOE3b — Orlando Avendaño (@oavendano) October 26, 2026

"Autopista Valle-Coche" es tendencia porque cientos de personas se encuentran esperando la llegada de María Corina Machado a Caracas. pic.twitter.com/bOlx8nUURC — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) October 26, 2026

Su regreso se produce después de varios intentos frustrados durante los últimos meses. Su equipo denunció que las autoridades venezolanas habían impedido su vuelta por vía aérea y marítima en hasta siete ocasiones, las tres últimas desde Panamá. También se habían planteado rutas desde otros puntos de la región.

Huge crowds of Venezuelans greet the leader of the democratic opposition Maria Corina Machado as she drives through Carabobo state just moments after returning to the country after nearly a year in exile 🇻🇪 pic.twitter.com/q9lUt3sIrb — Visegrád 24 (@visegrad24) October 25, 2026

#Lara I 1:18 pm María Corina Machado ya salió de la iglesia de Santa Rosa con rumbo desconocido hacia la avenida Intercomunal Barquisimeto-Cabudare. Una lluvia inesperada la acompañó en su salida. pic.twitter.com/DJPXic05LO — El Pitazo (@ElPitazoTV) October 25, 2026

Las circunstancias concretas que han permitido finalmente su entrada en Venezuela no se han detallado públicamente. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, vinculó su regreso a las conversaciones de reconciliación respaldadas por Washington.

Según Rubio, estas negociaciones permitieron la liberación de cientos de presos políticos y el regreso del exilio de cientos de figuras de la oposición. El responsable de la diplomacia estadounidense reclamó que se respeten las libertades de todos los sectores políticos y defendió que el proceso puede abrir la puerta a elecciones libres y a una democracia duradera.

The conditions allowing for the safe return of Ms. Machado to Venezuela is the direct result of the U.S. supported reconciliation talks which has already seen hundreds of political prisoners freed and hundreds of political opposition figures return from exile. The United States… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 25, 2026

Edmundo González celebra su regreso

Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024, también reaccionó a la vuelta de Machado. En un mensaje en redes sociales, afirmó que se trata de "un día muy importante para los venezolanos" y expresó su satisfacción porque la dirigente ya se encuentre en territorio venezolano.

¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida Maria Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso! Muy pronto estaré con… https://t.co/2y2oWdy46W — Edmundo González (@EdmundoGU) October 25, 2026

Este video con el alma llanera de fondo. Ufff... pic.twitter.com/O05yjT6Pw1 — Guillo (@codiguillos) October 26, 2026

González señaló que Machado vuelve para "liderar y encaminar este proceso" y manifestó su intención de reunirse con ella próximamente. Ambos dirigentes encabezaron la estrategia opositora en los comicios de 2024, después de que Machado no pudiera presentarse como candidata.

La oposición sostuvo que las actas electorales acreditaban la victoria de González, mientras que las autoridades chavistas proclamaron vencedor a Nicolás Maduro. Desde entonces, Machado ha reclamado avances hacia una transición democrática y la convocatoria de elecciones presidenciales.

🇻🇪 🚨 Miles de caraqueños reciben a María Corina Machado (@MariaCorinaYA) en la autopista Valle-Coche a la altura de Santa Mónica. Totalmente desbordadas las calles de la capital. Impresionante. pic.twitter.com/kFzpaPuu7W — Rafael Santiago (@SantiagoRafa11) October 26, 2026

En #Yaracuy, los venezolanos la reciben con emoción. A pesar de la lluvia, la ciudadanía se desborda en las calles con la firmeza y la valentía de un pueblo organizado que decidió conquistar la libertad. ¡Esto es hasta el final! pic.twitter.com/PCNLA3clwb — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) October 25, 2026

El regreso de la opositora se produce mientras el Gobierno de Delcy Rodríguez y representantes de la oposición negocian una hoja de ruta que incluye cambios en instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. Machado había rechazado previamente una propuesta que contemplaba celebrar elecciones regionales y municipales antes de los comicios presidenciales.

El chavismo, por su parte, ha mantenido sus acusaciones contra la dirigente opositora. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó en su programa de televisión que tenía preparada una sorpresa para ella, aunque no concretó a qué se refería.