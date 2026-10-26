Lula da Silva gana las elecciones en Brasil y se mantendrá en el poder cuatro años más

Después de la primera vuelta en la que Flávio Bolsonaro, representante del Partido Liberal, ganó y recibió el apoyo de otros candidatos, para muchos la jornada electoral de este domingo sería la confirmación de su victoria y el final de Lula da Silva al frente del país. Sin embargo, las cifras de la segunda vuelta dieron la espalda al hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

De acuerdo con los resultados hechos públicos por el Tribunal Superior Electoral (TSE), al 99,90% del escrutinio, el actual mandatario y candidato del Partido de los Trabajadores logró 51,77% de los votos frente al 48,23% de Bolsonaro.

Retraso en las votaciones

En varias zonas del país, la votación se desarrolló con problemas en el transporte público, lo que propició que, a petición de las propias candidaturas, principalmente la de Lula, el Tribunal Supremo Electoral brasileño ordenara prorrogar dos horas, hasta las 19:00 horas de la tarde local.

El primero en votar fue Bolsonaro, quien acudió a una escuela de Río de Janeiro unos 25 minutos después de la apertura de los puestos de votación. Acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro, el candidato afirmó que en Brasil la esperanza se ha convertido en miedo, por lo que hizo un llamamiento para que los brasileños salgan a votar, "con lluvia o con sol", para cambiar el rumbo del país.

Más o menos una hora después votó Lula en una escuela de São Bernardo do Campo, municipio vecino a São Paulo, donde se dio a conocer en los años setenta como líder sindical. Allí destacó la dimensión de las movilizaciones durante la campaña electoral, que, según dijo, mostraron cómo el pueblo salió a la calle a "defender sus conquistas".