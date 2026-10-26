Venezuela se echa a la calle para recibir a María Corina Machado

Los venezolanos han mostrado este domingo su enorme felicidad por la vuelta al país de la líder de la oposición María Corina Machado no solamente acompañándola en la caravana, sino también llenando las calles de varias localidades.

Dios mío solo María Corina hace esto. Paraliza un país entero. #HastaelFinal pic.twitter.com/kVrtzNy0vw — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) October 25, 2026

Entre abrazos y muestras de felicidad, sus seguidores se acercaron a la dirigente política gritando frases como "María Corina te amo", "Bienvenida a tu país", "No te vamos a dejar sola". La opositora apareció durante una misa en una iglesia católica de la localidad de Santa Rosa, en Lara, donde fue arropada con abrazos de sus seguidores.

🇻🇪 | ¡Fuera Delcy! Eso es lo que gritan los venezolanos mientras reciben a María Corina Machado a su paso por las calles de Venezuela. Me dicen que Diosdado anda con los pañales puestos. pic.twitter.com/GEOkFXwTGG — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) October 25, 2026

Rodeada de una multitud que llevaba rosarios y banderas, Machado fue acogida con fervor por miles de simpatizantes, que esperaban con ansias su regreso. Cientos de personas coreando su nombre, dando "las gracias a Dios" por traerla sana y salva y celebrando su vuelta, mientras ella agradecía a todos los asistentes y se mostraba cercana con todos los que esperaban pacientemente su llegada a la iglesia. Se ha parado con la gran mayoría a abrazarles, darles la mano y recibir todos los colgantes y crucifijos que le regalaban con un gran agradecimiento.

Después de diez meses fuera de su país, de donde salió para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, Machado regresa tras superar unos siete bloqueos aéreos y marítimos a su retorno desde Centroamérica e islas del Caribe, según la información que ha revelado su equipo y fuentes conocedoras del asunto.