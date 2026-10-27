El partido de Bolsonaro reconoce la victoria de Lula y el candidato anuncia que organizará la oposición

A través de una carta divulgada en sus redes sociales, el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmó, sin nombrar a Lula, que "reconoce el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral", aunque pidió que los "cuestionamientos planteados" sean "debidamente esclarecidos".

En el comunicado, la formación opositora señaló que el aumento del gasto público y de beneficios sociales realizados por el Gobierno de Lula antes de los comicios condicionó la equidad de la contienda y anunció que exigirá explicaciones dentro del marco institucional. "Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales" pero este domingo, "el resultado fue diferente, en un escenario marcado por medidas fuertemente electoralistas, con impacto económico y social", expresó la nota.

🇧🇷 AGORA: PL, partido do candidato derrotado Flávio Bolsonaro, reconhece vitória de Lula. pic.twitter.com/PPcbxs8hMA — Eixo Político (@eixopolitico) October 26, 2026

Pese al traspié en la segunda vuelta, la fuerza conservadora destacó su avance legislativo "histórico", tras asegurarse una bancada de 121 diputados federales, 29 senadores y seis gobernadores.

Flávio Bolsonaro organiza la oposición

Por su parte, en un video publicado este lunes en sus redes sociales, Flávio Bolsonaro dijo que "organizará a la oposición" para convertir la Cámara baja y el Senado en su "fortaleza contra la barbarie" que, según él, ocurrirá en el país "con cuatro años más de Lula".

"Para resistir al caos, voy a organizar a la oposición" Flávio Bolsonaro sostuvo que no lo van a "callar ni intimidar" y adelantó: "La Cámara y el Senado serán nuestra fortaleza contra la barbarie". pic.twitter.com/GYxXhcWmCa — Corta (@somoscorta) October 26, 2026

Al mismo tiempo, insistió en que trabajará por conseguir que la Justicia anule la candidatura de Lula por "todos los abusos" que, a su juicio, cometió. Entre ellos, señaló el "complejo industrial de noticias falsas" creado por la campaña oficialista y los "abusos de poder político y económico sin precedentes". "Para resistir al caos, voy a organizar la oposición. Conseguimos la mayoría en el Senado y en la Cámara", recalcó.