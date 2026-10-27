Flávio Bolsonaro huye a EEUU para denunciar "el régimen impuesto por Lula"

El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro habría abandonado Brasil este martes con destino a Estados Unidos, según ha asegurado el diputado de su Partido Liberal Mauricio Marcon. La supuesta salida se produce en plena escalada de tensión judicial, después de que la Policía anulara sus pasaportes por no haberlos entregado dentro del plazo establecido y el Tribunal Supremo ordenara abrir una investigación sobre la presunta financiación extranjera de su campaña electoral.

Marcon ha anunciado el desplazamiento en un vídeo difundido en sus redes sociales, en el que sostiene que el dirigente conservador "ha tomado un vuelo y se dirige a exiliarse en Estados Unidos". El parlamentario ha presentado la salida como una decisión destinada a denunciar desde el extranjero las actuaciones de las autoridades brasileñas contra el candidato derrotado en las elecciones presidenciales.

Sin embargo, los detalles del viaje no han sido confirmados oficialmente por las autoridades. La información difundida por el diputado coincide con las advertencias que, según el diario Folha de S.Paulo, habían trasladado previamente personas próximas a Bolsonaro, que aseguraban que el senador estaba de camino a Estados Unidos siguiendo un plan elaborado por uno de sus abogados. Otros allegados lo daban por incomunicado y afirmaban desconocer su paradero.

Un viaje rodeado de incógnitas

Según las informaciones atribuidas a personas cercanas al excandidato, Bolsonaro habría partido desde la ciudad argentina de Puerto Iguazú para dirigirse a Estados Unidos. El desplazamiento se habría realizado mediante una ruta distinta de la que figuraba inicialmente en las previsiones, ya que el avión Gulfstream que llevaba su nombre en la lista de pasajeros habría formado parte de una maniobra para despistar sobre sus movimientos.

Mauricio Marcon también ha apuntado a la posibilidad de que el viaje se produjera "a través de Venezuela o de Argentina", aunque no ha aportado detalles que permitan confirmar la ruta seguida. Por el momento, las circunstancias concretas de la salida siguen rodeadas de incertidumbre.

El diputado ha comparado la situación de Bolsonaro con la de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. "Al igual que María Corina Machado cuando huyó de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, Flávio Bolsonaro, el candidato derrotado en las elecciones, también busca asilo en otro país", ha afirmado.

Marcon sostiene que Bolsonaro pretende denunciar desde Estados Unidos lo que considera una persecución política en Brasil. En concreto, ha asegurado que el senador denunciará "el régimen impuesto por Lula, Xandão y todo ese grupo contra el pueblo brasileño". Con el término Xandão, el parlamentario se refiere al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, una de las figuras centrales de las causas judiciales relacionadas con el entorno de los Bolsonaro.

Estas declaraciones reflejan la posición de los aliados del excandidato, pero no acreditan por sí mismas que haya solicitado formalmente asilo en Estados Unidos ni que las autoridades estadounidenses hayan aceptado una eventual petición.

La Policía anula sus pasaportes

La supuesta salida de Bolsonaro se ha conocido el mismo día en que la Policía ha procedido a anular sus pasaportes, después de que no los presentara dentro del plazo fijado por las autoridades. La actuación policial también se había dirigido a localizar al senador, cuyo paradero era objeto de comprobaciones.

La coincidencia temporal entre la anulación de los documentos y la noticia de su presunto viaje a Estados Unidos añade presión a una situación que ya estaba marcada por las restricciones judiciales. La salida del país, de confirmarse en los términos difundidos por sus aliados, plantearía interrogantes sobre el cumplimiento de las medidas dictadas en su contra.

El Supremo abre otra investigación

En paralelo, el Tribunal Supremo ha ordenado a la Policía Federal investigar la presunta financiación extranjera de la campaña de Bolsonaro. Las pesquisas también abarcan las denuncias sobre una posible manipulación de los algoritmos de las redes sociales para dar mayor visibilidad a sus publicaciones frente a las de otros aspirantes.

Ambas cuestiones deberán ser esclarecidas mediante la investigación policial. Por ahora, las acusaciones no constituyen hechos probados ni permiten anticipar sus posibles consecuencias judiciales.

El nuevo frente se abre después de la derrota electoral de Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva, en unos comicios que han mantenido la confrontación política en el centro de la actualidad brasileña. La investigación sobre la financiación de la campaña y la actuación policial para localizar al senador añaden un nuevo elemento de tensión a ese escenario.

La prioridad inmediata de las autoridades será determinar dónde se encuentra Bolsonaro, esclarecer si ha abandonado efectivamente Brasil y establecer las circunstancias de su desplazamiento. Mientras tanto, la versión difundida por Mauricio Marcon sitúa al excandidato en camino a Estados Unidos, aunque la falta de confirmación oficial obliga a mantener la cautela sobre los detalles del viaje y sus posibles consecuencias.