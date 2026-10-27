La Policía busca a Flávio Bolsonaro en la frontera mientras el Supremo estrecha el cerco

La Policía Federal de Brasil ha reforzado los controles fronterizos para comprobar si Flávio Bolsonaro ha abandonado el país pese a la prohibición judicial que pesa sobre él. La medida, adelantada este martes por Folha de S.Paulo, añade un nuevo capítulo a la batalla política y judicial que rodea a la familia del expresidente Jair Bolsonaro, después de la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta. Por ahora, no hay confirmación de que el senador haya salido de territorio brasileño, pero las autoridades han intensificado las comprobaciones ante las sospechas de una posible fuga.

El caso vuelve a situar en primer plano una cuestión incómoda para Brasil: hasta qué punto las investigaciones judiciales pueden desarrollarse sin alimentar la percepción de que la justicia se ha convertido en un instrumento de la confrontación política. Recordemos que Flávio Bolsonaro tiene prohibido salir del país por orden del juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, que también le ha exigido entregar el pasaporte. La medida se enmarca en una investigación por presunto blanqueo de capitales mediante casas de apuestas.

La incertidumbre sobre su paradero ha aumentado después de que algunos medios especularan con una posible salida por la frontera de Puerto Iguazú, en dirección a Argentina, para tomar desde allí un vuelo a Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades argentinas han negado que Bolsonaro haya entrado en su territorio. La posibilidad de que haya huido sigue siendo, por tanto, una hipótesis no confirmada, y conviene distinguir las sospechas de los hechos acreditados.

La situación de Flávio se produce, además, en un contexto familiar especialmente delicado. Su hermano Eduardo se encuentra prófugo en Estados Unidos, mientras que su padre, Jair Bolsonaro, cumple en arresto domiciliario una condena de más de 27 años por intento de golpe de Estado. Este contexto explica la atención que despierta cualquier movimiento del senador, aunque no constituye por sí mismo una prueba de que pretenda eludir la acción judicial.

Otra investigación sobre la financiación electoral

Al frente judicial se ha sumado una nueva investigación ordenada este martes por el juez del Supremo Flávio Dino. El magistrado quiere esclarecer las denuncias sobre una supuesta financiación extranjera de la campaña de Bolsonaro, en las que aparece el grupo estadounidense Rockbridge Network, fundado por el actual vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance.

La investigación deberá determinar quién habría planteado el eventual apoyo económico, a quién se habría dirigido, mediante qué instrumento se habría canalizado y qué contraprestación podría haberse ofrecido. Entre las cuestiones señaladas figura la posibilidad de que ese respaldo estuviera relacionado con futuras concesiones para explotar recursos naturales brasileños. Dino ha recordado que la explotación de esos recursos depende de las autorizaciones o concesiones otorgadas en interés nacional.

Por el momento, estas sospechas no equivalen a una financiación irregular demostrada. La investigación tendrá que establecer si existió el apoyo denunciado y, en su caso, cuál fue su alcance y finalidad. La transparencia sobre el dinero que sostiene una campaña electoral resulta esencial, especialmente cuando se plantea la posible intervención de intereses extranjeros en decisiones que afectan a los recursos de un país.

Las acusaciones sobre las redes sociales

Las pesquisas también incluyen denuncias sobre una presunta manipulación del algoritmo de Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, para dar mayor visibilidad a los contenidos de la campaña de Bolsonaro. El Tribunal Superior Electoral ya había advertido a la compañía, tras las quejas de la candidatura de Lula, de que no podía interferir en los contenidos electorales para favorecer a un aspirante.

También en este terreno será necesario separar las acusaciones de las conclusiones probadas. La sospecha de que una plataforma digital pudo beneficiar a una candidatura exige pruebas sobre las decisiones adoptadas y sus efectos, no únicamente denuncias de los adversarios políticos.

Lula da Silva obtuvo el 51,79% de los votos, frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro, según los datos aportados. El candidato conservador ha rechazado el resultado y anunciado que pedirá la anulación de los comicios. Entre sus objeciones figura la ampliación de dos horas del horario de votación, acordada por el juez Cristiano Zanin debido a problemas de transporte público.

Bolsonaro ha denunciado que se cambiaron las reglas durante la votación y cuestionado la retirada de interventores de su partido del centro de procesamiento de datos. La prórroga se adoptó pese a la oposición del Ministerio Público Electoral, aunque la propia candidatura conservadora también había solicitado una ampliación, limitada a cinco estados.

Brasil necesita que las denuncias electorales se investiguen con rigor, pero también que las decisiones judiciales se expliquen con claridad y se sometan a las garantías correspondientes. Si existen indicios de financiación irregular, deben esclarecerse; si hay pruebas de manipulación digital, deben hacerse públicas y evaluarse. Y si Flávio Bolsonaro incumpliera la prohibición de salir del país, correspondería determinarlo mediante hechos verificables. En una democracia polarizada, ni las sospechas pueden presentarse como condenas ni el enfrentamiento político debe servir para blindar a nadie frente a la ley.