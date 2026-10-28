Así fue la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil: las claves de su viaje a Estados Unidos

La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil comienza a esclarecerse. El senador, derrotado el domingo en las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva, abandonó el país pese a tener prohibido hacerlo por orden del Tribunal Supremo. Después de una jornada de versiones contradictorias sobre su paradero, las autoridades argentinas han confirmado este miércoles que cruzó la frontera acompañado de su esposa y sus dos hijas y embarcó en un avión privado con destino a Ecuador.

La información permite reconstruir una secuencia que comenzó incluso antes de conocerse los resultados electorales y que incluye una orden judicial, una promesa incumplida y numerosas incógnitas sobre el recorrido del político brasileño.

De la derrota electoral a la entrega de los pasaportes

El primer antecedente se remonta al viernes 23 de octubre, cuando Eduardo Bolsonaro, hermano del senador y residente en Estados Unidos, planteó públicamente la posibilidad de que Flávio abandonara Brasil si perdía las elecciones. "Si mi hermano no gana, estoy a favor de que abandone el país", declaró durante una entrevista con el comentarista estadounidense Steven Crowder, según recogió Reuters.

Dos días después, el domingo 25, el Tribunal Superior Electoral confirmó la victoria de Lula con el 51,79 % de los votos. Flávio Bolsonaro cuestionó el resultado y anunció su intención de solicitar la anulación de los comicios por supuestas irregularidades. Su partido, el Partido Liberal, reconoció al día siguiente la victoria del presidente, según informó Agência Brasil.

Esa misma noche, el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes ordenó al senador entregar sus pasaportes y le prohibió salir del país. La medida se adoptó en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales relacionada con el abogado Willer Tomaz. Ambos niegan haber cometido irregularidades.

El lunes 26, agentes de la Policía Federal notificaron personalmente la resolución a Bolsonaro cuando salía de la residencia de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en Brasilia, según la información publicada por Agência Brasil.

El senador reaccionó mediante un vídeo difundido en sus redes sociales. Criticó la decisión judicial, pero aseguró que cumpliría la orden y negó que tuviera intención de marcharse. También afirmó que permanecería en Brasil para organizar la oposición a Lula.

Un martes de incógnitas y versiones contradictorias

La situación cambió el martes 27. A las 11:00 horas venció el plazo para entregar los pasaportes sin que Flávio Bolsonaro hubiera presentado los documentos. La Policía Federal procedió a anularlos y comenzó a comprobar su paradero.

Según informó Reuters, varios colaboradores y personas próximas al senador afirmaron desconocer dónde se encontraba. Uno de sus allegados aseguró que había intentado llamarlo aquella mañana sin obtener respuesta.

Mientras tanto, comenzaron a circular informaciones sobre una posible salida a través de Argentina. Las primeras versiones apuntaban al aeropuerto de Puerto Iguazú, próximo a la frontera brasileña, donde se encontraba un avión privado. Las autoridades argentinas inspeccionaron inicialmente la aeronave y negaron tener registros de la entrada de Bolsonaro, según las informaciones recogidas por Agência Brasil.

Ese mismo día, el diputado Mauricio Marcon, del Partido Liberal, aseguró que el senador se dirigía a Estados Unidos para exiliarse y denunciar lo que sus aliados consideran una persecución política.

Reuters obtuvo posteriormente la confirmación de un aliado del senador y de una fuente del Gobierno estadounidense de que había salido de Brasil con destino a Estados Unidos. Sin embargo, seguían sin conocerse los detalles del itinerario.

Argentina confirma el paso fronterizo y el vuelo a Ecuador

La principal novedad llegó durante la madrugada de este miércoles 28. Según CNN Brasil, que recoge un comunicado del Ministerio de Seguridad Nacional argentino, Flávio Bolsonaro entró en territorio argentino el martes a las 22:50 horas por el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu, en Brasil, con Puerto Iguazú.

Según el comunicado oficial, viajaba acompañado de su esposa, Fernanda Bolsonaro, y de sus dos hijas, Carolina y Luiza. Los cuatro presentaron documentación válida para entrar en Argentina y su paso quedó registrado sin incidentes.

A las 23:30 horas, la familia embarcó en un avión privado operado por la compañía Baires Fly con destino a Guayaquil, Ecuador, de acuerdo con el plan de vuelo comunicado por las autoridades argentinas.

Esta confirmación modifica las primeras reconstrucciones de la jornada del martes, cuando distintas fuentes situaban ya al senador en Estados Unidos. El registro migratorio argentino permite acreditar su paso por Puerto Iguazú, aunque no esclarece por completo las siguientes etapas del viaje.

Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense ha confirmado que concederá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia para permitirles la entrada en el país, según informó la agencia Reuters. Diversos medios, entre ellos CNN y la BBC, han informado de su llegada a Estados Unidos citando fuentes próximas al caso, pero todavía no existe una confirmación oficial completa de su itinerario.

La cronología deja así dos hechos documentados: Bolsonaro no entregó sus pasaportes dentro del plazo judicial y cruzó posteriormente la frontera argentina con su familia. La ruta seguida desde Ecuador hasta Estados Unidos continúa pendiente de aclaración.