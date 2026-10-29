Delcy Rodríguez anuncia elecciones en Venezuela, pero evita concretar cuándo se celebrarán

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este jueves que el país celebrará los procesos electorales previstos en la Constitución, aunque ha evitado concretar cuándo tendrán lugar los próximos comicios. El anuncio se produce en medio de las negociaciones entre el chavismo y la oposición para establecer una hoja de ruta electoral.

Según informa EFE, Rodríguez ha trasladado este compromiso durante un mensaje dirigido al país, en el que ha asegurado que las futuras elecciones estarán organizadas por una autoridad electoral renovada.

"Habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo", ha declarado Rodríguez.

Pese al anuncio, la presidenta encargada no ha ofrecido un calendario electoral ni ha detallado cómo se llevará a cabo la renovación del organismo encargado de organizar las votaciones.

Las declaraciones se han producido poco antes de la primera rueda de prensa anunciada por la dirigente opositora María Corina Machado, que regresó a Venezuela el pasado domingo tras permanecer fuera del país desde diciembre de 2025. Su vuelta ha estado acompañada de movilizaciones de simpatizantes que reclaman la celebración de nuevas elecciones.

EEUU exige reformas electorales

El anuncio de Rodríguez llega después de que Estados Unidos advirtiera de que Venezuela todavía no reúne las condiciones necesarias para celebrar unas elecciones libres y justas. Según informó CNN el pasado 27 de octubre, Washington considera imprescindible reformar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) antes de convocar a los ciudadanos a las urnas.

Un funcionario del Departamento de Estado explicó que la hoja de ruta estadounidense contempla la renovación de ambas instituciones y, posteriormente, la declaración de una vacante permanente en la Presidencia venezolana. Este último paso permitiría activar el plazo constitucional para convocar elecciones presidenciales.

El Gobierno estadounidense también ha insistido en la necesidad de garantizar que los partidos políticos puedan desarrollar su actividad, que los candidatos hagan campaña sin represalias y que exista libertad de prensa.

La oposición pide fechas

Por su parte, la oposición venezolana continúa reclamando avances concretos en el proceso de transición política. Las delegaciones del chavismo y la oposición mantienen negociaciones con el respaldo de Estados Unidos, aunque todavía no han alcanzado un acuerdo sobre la fecha de las próximas elecciones presidenciales.

Según informó EFE el pasado 23 de octubre, la representante opositora Dinorah Figuera planteó la posibilidad de celebrar los comicios en 2027, aunque reconoció que no se había alcanzado ningún compromiso al respecto durante las primeras rondas de diálogo.

Las conversaciones también han abordado la revisión de las normas que regulan las inhabilitaciones políticas, una cuestión especialmente relevante para María Corina Machado, que continúa inhabilitada para ocupar cargos públicos.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora del país, ha reclamado que se respeten los derechos políticos de Machado y ha reiterado su intención de que sea la candidata presidencial del bloque en unas futuras elecciones.