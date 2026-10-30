María Corina Machado arrincona al régimen tras su regreso: "La transición democrática es irreversible"

La líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha vuelto a Venezuela para cambiar las cosas. "Estamos aquí para darlo todo por Venezuela", ha aseverado este jueves. "La mejor oportunidad que tiene el régimen es una negociación para una transición", ha añadido. También sería "lo mejor para Venezuela". No obstante, ha señalado, "yo creo firmemente en la necesidad de que cuando llegue el nuevo Gobierno, pronto, se instale una comisión de la verdad (…) que pueda escuchar a las víctimas y plantear reparación para cada uno de ellos".

Una transición democrática, con garantías y verdad. 🇻🇪 Desde la UCAB, María Corina Machado @MariaCorinaYA afirmó que la única negociación posible debe conducir a una transición democrática. "Ellos me conocen muy bien", señaló, al marcar distancia con Chávez y Maduro. También… pic.twitter.com/KKnVH5XNTj — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) October 29, 2026

"En este camino a la libertad, los venezolanos nos hemos hecho más fuertes, más nobles y más sabios. Derribamos las barreras que intentaron separarnos y demostramos que no hay obstáculo imposible cuando nos mueve el amor por nuestra tierra", ha añadido durante su alocución desde el aula magna de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), donde recibió un reconocimiento por su labor.

Lo cierto es que solo su presencia en el país ya ha obligado al régimen a mover ficha. Tanto es así que este jueves, el día en el que ella daba su primera rueda de prensa desde su regreso, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez —pieza clave de los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro—, se presentaba como garante de la transición a la democracia y aseguraba que pronto se celebrarían elecciones libres. Aunque, una vez más, no dio ninguna fecha.

Última hora: Presidenta Delcy Rodríguez se dirige a la nación con mensaje sobre transformaciones democráticas en Venezuela pic.twitter.com/4hisjfcyOd — Miraflores Al Momento (@MirafloresAM) October 29, 2026

Claves de su discurso

No obstante, María Corina ha explicado que el secretario de Estado estadounidense ha marcado una hoja de ruta encaminada a la celebración de los comicios el próximo año. "Han quedado más claros los plazos", ha asegurado la líder opositora. "Marco Rubio ha planteado una secuencia de hechos a los efectos de avanzar hacia una transición democrática que deja claro la realización de unas elecciones presidenciales en el 2027", ha detallado.

"Eso atiende con responsabilidad la urgencia de un país". "La transición democrática es irreversible", ha aseverado. "Estamos aquí para asegurarnos que sea organizada y pacífica, y que atienda la urgencia de un país que está sufriendo enormemente". "La prioridad son los niños que hoy están de su cuenta en las calles, y necesitamos llevarlos a la escuela: la prioridad son los hospitales, que se nos están cayendo; la prioridad son los servicios públicos; la prioridad es un país que necesita vivir con dignidad, producir y ser verdaderamente autónomos", ha añadido.

"Quienes han destruido una de las naciones no solamente más ricas de este hemisferio, sino una de las democracias más estables; quienes han convertido Venezuela en el santuario de grupos criminales y la mafia internacional; quienes han expulsado a más de 9 millones de venezolanos, destruido a las familias, sometido al hambre y a la humillación… ¿Dicen que ahora van a construir un sistema donde exista justicia?", se ha preguntado. "Los venezolanos hemos aprendido, y ya sabemos quién es quién".