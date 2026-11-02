Indignación en Venezuela por la Navidad adelantada con luces y fanfarrias cuando aún buscan a miles de muertos

Los venezolanos están cansados de tragar con pan y circo. Muchos no comparten el adelanto de la Navidad, en los términos en los que lo ha oficializado este 1 de noviembre la presidenta encargada Delcy Rodríguez, cuando miles de ciudadanos padecen apagones, buscan a sus seres queridos entre los escombros del doblete sísmico registrado en junio —que causó más de 6.100 muertos, según fuentes oficiales; se calcula que fueron muchos más— o sufren por tener a sus familiares en el exilio.
De ahí que la inauguración de las fiestas haya provocado una ola de indignación y críticas hacia el Gobierno en las redes sociales. Los usuarios destacan la bajeza moral de un régimen que procede al encendido de las luces navideñas y la organización de conciertos sin ningún pudor, en un país que continúa golpeado por una severa crisis estructural y humanitaria. "Definitivamente, esta gente nos odia", llega a señalar Juan Pablo González.
Apagones constantes
Mientras la presidenta encargada —quien fuera pieza clave de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro— presumía de luces y abrazos por Navidad, las calles de Carabobo, Valencia y otras muchas ciudades del país estaban sumidas en la oscuridad, se han encargado de recordar muchos usuarios desde dentro y fuera de Venezuela.
Sin casa, sin nada
En las zonas castigadas por el doble terremoto, las críticas han sido aún más feroces. En el caso de Catia La Mar, uno de los epicentros de la tragedia, el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Miguel Ángel Pérez Pirela, pedía "¡Que le suban el volumen a la gaita!" para estupefacción de lo damnificados durante la visita a uno de los campamentos en los que viven cientos de familias desde que perdieron su casa.
Algunos usuarios se preguntan cuántas casas se podrían comprar con el dinero que el régimen gasta en hacer propaganda. Otros recuerdan a Delcy que muchas de esas familias tendrán que celebrar la Navidad "dentro de una carpa". "¿Piensa que van a meter ahí un arbolito?", le pregunta uno de ellos. "Se burlan de nuestro dolor", le contesta otro. Aún hay muchas familias que ni siquiera han encontrado los cuerpos de sus seres queridos. Quedan miles de desaparecidos.
En La Guaira, los dardos fueron también para Jorge Rodríguez 'el hermanísimo', quien fue el encargado de inaugurar la Navidad de Ciudad Caribia. Una de esas zonas de viviendas sociales proyectadas por Hugo Chávez y que ha quedado absolutamente destrozadas. Uno de los usuarios compartía un vídeo del estado actual de las carreteras y edificios que hay alrededor de los campamentos desde los que el presidente de la Asamblea de Venezuela felicitaba las fiestas. Otra le recordaba: "Estamos de luto".
Presos políticos
Otros encuentran que "no hay nada que celebrar" mientras haya presos políticos en las cárceles de Venezuela, uno de los compromisos que Delcy Rodríguez sigue sin cumplir desde que está al frente del Gobierno interino que —teóricamente— ha de facilitar una transición democrática.
Según la ONG Foro Penal, aún habría 322 personas detenidas por motivos políticos en el país, entre ellas 31 extranjeras o con doble nacionalidad. Cuatro de ellos serían portugueses, ha informado el ministro de Exteriores luso, Paulo Rangel, aunque el régimen sostiene que están acusado de delitos de otra índole.