Indignación en Venezuela por la Navidad adelantada con luces y fanfarrias cuando aún buscan a miles de muertos

Los venezolanos están cansados de tragar con pan y circo. Muchos no comparten el adelanto de la Navidad, en los términos en los que lo ha oficializado este 1 de noviembre la presidenta encargada Delcy Rodríguez, cuando miles de ciudadanos padecen apagones, buscan a sus seres queridos entre los escombros del doblete sísmico registrado en junio —que causó más de 6.100 muertos, según fuentes oficiales; se calcula que fueron muchos más— o sufren por tener a sus familiares en el exilio.

Insólito la falta de empatía, la búsqueda desesperada por limpiar la imagen que claramente está manchada, hacer una celebración en medio del dolor, más de 60 mil personas fallecidas, Miles de personas sin hogar y en refugios improvisados, cadáveres aún sepultados en los escombros pic.twitter.com/XNiV8UnI2w — Oswaldo Perez (@OswaldoPer97121) November 2, 2026

De ahí que la inauguración de las fiestas haya provocado una ola de indignación y críticas hacia el Gobierno en las redes sociales. Los usuarios destacan la bajeza moral de un régimen que procede al encendido de las luces navideñas y la organización de conciertos sin ningún pudor, en un país que continúa golpeado por una severa crisis estructural y humanitaria. "Definitivamente, esta gente nos odia", llega a señalar Juan Pablo González.

🚨 | Delcy Rodríguez asegura que todo el país está encendiendo luces por la Navidad. El país sufriendo apagones, en La Guaira aún denuncian que hay cuerpos por recuperar y estos tipos siguen con sus shows. Definitivamente, esta gente nos odia. pic.twitter.com/IfHcwYYPXI — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) November 2, 2026

Apagones constantes

Mientras la presidenta encargada —quien fuera pieza clave de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro— presumía de luces y abrazos por Navidad, las calles de Carabobo, Valencia y otras muchas ciudades del país estaban sumidas en la oscuridad, se han encargado de recordar muchos usuarios desde dentro y fuera de Venezuela.

El gobierno y la gobernación presumen de"inaugurar la Navidad", pero a Carabobo le regalaron el clásico de siempre: la oscuridad absoluta.

Un aplauso a la gestión impecable de @delcyrodriguezv, @rafaellacava10, @corpoelecinfo y @minenergia_ve por vendernos propaganda y "luz"… pic.twitter.com/N9cy968nXN — freddyzur (@freddyzur) November 2, 2026

La realidad virtual de Delcy: celebra entre luces y fuegos artificiales el inicio de la Navidad en Los Próceres en estos momentos, mientras millones de venezolanos viven a oscuras, sin electricidad y sin servicios básicos. ¡Qué desconectados de las necesidades del ciudadano! 🇻🇪 pic.twitter.com/6KVdY22fvT — MAJA (@Libertaria17082) November 2, 2026

A esta hora del #2nov la mitad de Carabobo y Valencia están #sinluz, pero el seudo gobernador de ese estado, Rafael Lacava engaña a incautos prendiendo luces en un plaza que deberían ser parte de los hogares que están en crisis eléctrica. Es la destrucción de un país pic.twitter.com/OLGatYWGc6 — Javier Vivas Santana (@vivassantanaj_) November 2, 2026

Caracas y varios estados sufrieron este domingo una fuerte fluctuación eléctrica que también afectó el bombeo de agua en Baruta. Pasadas las 9:20 a. m., usuarios reportaron caídas y subidas de voltaje y cortes en Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Barinas, Zulia y otros… pic.twitter.com/YyOR97UO2C — El Nuevo País (@ElNuevoPais2026) November 2, 2026

Sin casa, sin nada

En las zonas castigadas por el doble terremoto, las críticas han sido aún más feroces. En el caso de Catia La Mar, uno de los epicentros de la tragedia, el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Miguel Ángel Pérez Pirela, pedía "¡Que le suban el volumen a la gaita!" para estupefacción de lo damnificados durante la visita a uno de los campamentos en los que viven cientos de familias desde que perdieron su casa.

"¡Que le suban el volumen a la gaita!": Vicepresidente Miguel Ángel Pérez Pirela desde Catia El vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Miguel Ángel Pérez Pirela, recibió entre gaitas, juguetes y una versatilidad de joyas culinarias a la temporada navideña del 2026.… pic.twitter.com/Hn84bSiojv — LaIguanaTV (@Laiguanatv) November 1, 2026

Algunos usuarios se preguntan cuántas casas se podrían comprar con el dinero que el régimen gasta en hacer propaganda. Otros recuerdan a Delcy que muchas de esas familias tendrán que celebrar la Navidad "dentro de una carpa". "¿Piensa que van a meter ahí un arbolito?", le pregunta uno de ellos. "Se burlan de nuestro dolor", le contesta otro. Aún hay muchas familias que ni siquiera han encontrado los cuerpos de sus seres queridos. Quedan miles de desaparecidos.

Cuantas casas se pueden construir con todo lo que se gasto pic.twitter.com/i6nu550bkK — Rafa (@rajote) November 2, 2026

"Mientras en La Guaira el alcalde se dedica a esto, los familiares sentimos que se burlan de nuestro dolor mientras seguimos buscando a los nuestros.😞 pic.twitter.com/pST0sL5Guc — Ciela Berrio 💯🇻🇪🔥 (@NadiaLopez1825) November 2, 2026

Es enserio? Un encendido de Navidad? Y aun hay familias viviendo en la calla en carpas y toldos rotos. Cuerpos q aun estan debajo de los escombros, y rescatistas q aun estan en las zonas 0 haciendo lo q le corresponde a otros pero noooo ellos estan ocupados comprando la Navidad? pic.twitter.com/gxHMILJVou — Luisrgrb (@Luisrgrb65) November 1, 2026

Esta es la "navidad" para la que está invitando Daniela, la corrupta hija del narcotraficante Diosdado Cabello: "navidades" turísticas en Vargas. No sienten empatía ni porvel coñísimo de sus madres. 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/aaJRRr8SfJ — ElObservadorBinario (@ObservadBinario) November 1, 2026

En La Guaira, los dardos fueron también para Jorge Rodríguez 'el hermanísimo', quien fue el encargado de inaugurar la Navidad de Ciudad Caribia. Una de esas zonas de viviendas sociales proyectadas por Hugo Chávez y que ha quedado absolutamente destrozadas. Uno de los usuarios compartía un vídeo del estado actual de las carreteras y edificios que hay alrededor de los campamentos desde los que el presidente de la Asamblea de Venezuela felicitaba las fiestas. Otra le recordaba: "Estamos de luto".

Al infierno va a ir a parar este psicópata. Podrá negociar su huida, pero por vainas como esta no se irá de este plano sin conocer la ira de Dios. De lo peor que tiene el ser humano, el lo exhibe todo sin ningún tipo de reserva. pic.twitter.com/tIbxFnwZWW — Ni tan Rosa (@ArepitaLigera) November 2, 2026

⚠️☠️Delcy Eloina Rodríguez: "Hoy haremos un mega concierto en La Guaira, verdad Diosdado"

Será un concierto lleno de música 🎼 y muchas luces de colores 🌈 para celebrar los 53.000 muertos y la devastación total de la Guaira.

¡Así es que se gobierna, verdad Diosdado! pic.twitter.com/8uuLGDH35T — Ruddy Magno🇻🇪🇺🇸 (@Antirrojo) November 1, 2026

¡IRRESPETO A LAS VÍCTIMAS! € •

Con cuerpos aún sepultados bajo las ruinas de los terremotos y familias pernoctando a la intemperie, Jorge Rodríguez da por "iniciada la Navidad" en Ciudad Caribia. La fiesta del poder se celebra sobre la tragedia de un pueblo sin rescate ni… pic.twitter.com/sHnDYw8B1S — freddyzur (@freddyzur) November 2, 2026

Ni conciertos, ni alumbrado de Navidad, La Guaira está de luto. pic.twitter.com/ItRkO9oQAp — AJPalacios (@AJPalacios6) November 2, 2026

Presos políticos

Otros encuentran que "no hay nada que celebrar" mientras haya presos políticos en las cárceles de Venezuela, uno de los compromisos que Delcy Rodríguez sigue sin cumplir desde que está al frente del Gobierno interino que —teóricamente— ha de facilitar una transición democrática.

Según la ONG Foro Penal, aún habría 322 personas detenidas por motivos políticos en el país, entre ellas 31 extranjeras o con doble nacionalidad. Cuatro de ellos serían portugueses, ha informado el ministro de Exteriores luso, Paulo Rangel, aunque el régimen sostiene que están acusado de delitos de otra índole.