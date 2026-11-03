El régimen comunista de Cuba detiene a la periodista Camila Acosta

Nueva ofensiva del totalitarismo castrista contra la libertad de prensa. El diario digital Cubanet ha denunciado la detención arbitraria de la reportera Camila Acosta en plena vía pública cuando se dirigía a una clínica veterinaria con su mascota. El citado medio de comunicación ha calificado la actuación policial como un auténtico "secuestro" perpetrado por las fuerzas de seguridad del régimen cubano, exigiendo de forma categórica su inmediata puesta en libertad.

🚨 Ángel Santiesteban denuncia el secuestro de la periodista de Cubanet Camila Acosta. 👉 Según varios vecinos que presenciaron el hecho, Camila fue secuestrada porque "por culpa de ella han golpeado a la familia de un revolucionario". La represión contra los periodistas de… pic.twitter.com/VwRaXmbpIZ — Cubanet 🇨🇺 (@CubanetNoticias) November 3, 2026

Este nuevo episodio represivo no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una campaña sistemática para silenciar cualquier voz crítica dentro de la isla. Tan solo veinticuatro horas antes de la detención de Acosta, los agentes de la policía política arrestaron violentamente a otro colaborador del mismo diario, Adelth Bonne. Durante la intervención, los efectivos policiales confiscaron sus herramientas de trabajo y le amenazaron expresamente con penas de prisión si continuaba ejerciendo su labor informativa.

Desde la dirección del portal digital han subrayado que esta escalada busca un objetivo nítido: "impedir que se conozca lo que ocurre en Cuba" en un momento crítico marcado por el colapso de los servicios públicos, los apagones generalizados y la creciente contestación social. Asimismo, la publicación ha exigido el cese urgente del hostigamiento continuo y de las capturas ilegales contra los redactores que se niegan a someterse a la censura del Partido Comunista, recordando con firmeza que "informar no es un delito".

La reportera Camila Acosta se ha convertido en una de las dianas habituales del aparato represor de la dictadura encabezada por Miguel Díaz-Canel, sufriendo en los últimos años arrestos domiciliarios sin orden judicial, cortes deliberados en sus comunicaciones telefónicas y reiteradas privaciones de libertad por documentar la realidad de la isla. Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado el acoso asfixiante sobre los informadores independientes, a los que el castrismo persigue sin tregua para impedir que trascienda el descontento ciudadano.