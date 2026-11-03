La sombra del comunismo en Iberoamérica: un documental alza la voz en Madrid a las puertas de la Cumbre Iberoamericana

Madrid ha vuelto a convertirse en el epicentro de la resistencia democrática iberoamericana. A escasas horas de que dé comienzo la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en la capital de España, el cine Palacio de la Prensa ha acogido la presentación de Injerencia, la sombra del comunismo es alargada, un revelador documental proyectado por la plataforma Voces Iberoamericanas Silenciadas.

El largometraje pone al descubierto el papel determinante y prolongado que la dictadura castrista ha desempeñado en el debilitamiento sistemático de las libertades e instituciones en el hemisferio occidental. Un trabajo que documenta minuciosamente desde la exportación revolucionaria en los primeros años del régimen de La Habana hasta la creación de guerrillas, la financiación de expediciones armadas, la utilización política de la inmigración masiva y los presuntos vínculos de la cúpula comunista con las redes del narcotráfico.

Testimonios del eje del mal comunista

Tras el visionado del documental se celebró una mesa redonda que contó con la participación de destacados referentes de la lucha por la libertad en la región, quienes expusieron de primera mano el impacto desgarrador del modelo cubano en sus respectivas naciones:

Miguel Henrique Otero , periodista y director del diario venezolano El Nacional, analizó con crudeza cómo el régimen castrista tejió su influencia en Caracas hasta propiciar la mutación del país desde una democracia funcional hacia una auténtica narcodictadura.

, periodista y director del diario venezolano El Nacional, analizó con crudeza cómo el régimen castrista tejió su influencia en Caracas hasta propiciar la mutación del país desde una democracia funcional hacia una auténtica narcodictadura. Edgardo Pinell , referente de la oposición nicaragüense, diseccionó el papel histórico de Cuba en el auxilio a la revolución sandinista y la posterior deriva autoritaria que mantiene al pueblo nicaragüense bajo el yugo de Managua.

, referente de la oposición nicaragüense, diseccionó el papel histórico de Cuba en el auxilio a la revolución sandinista y la posterior deriva autoritaria que mantiene al pueblo nicaragüense bajo el yugo de Managua. Amelia Calzadilla, activista cubana y líder del Partido Liberal Clásico Cubano (PLC), denunció la instrumentalización que el propio régimen perpetra contra la ciudadanía cubana, utilizándola como moneda de cambio para exportar su modelo totalitario.

Una contraprogramación necesaria ante la Cumbre

La presentación no es casual en sus tiempos. El estreno se produce en vísperas del inicio de la XXX Cumbre Iberoamericana, prevista en Madrid para los días 4 y 5 de noviembre. Desde la plataforma promotora han subrayado la urgencia de alertar a los líderes internacionales e hispanoamericanos sobre la verdadera naturaleza de un régimen que continúa socavando, dentro y fuera de sus fronteras, los principios democráticos más elementales que en teoría inspiran el encuentro multilateral.

Para todos aquellos que deseen conocer de cerca esta investigación, la película se encuentra ya disponible para el público a través de la plataforma web www.injerenciacomunista.com.