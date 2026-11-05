Milei anuncia medidas contra Reino Unido por la explotación petrolera en las Malvinas y reclama la soberanía argentina

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha participado este jueves en Madrid en la XXX Cumbre Iberoamericana, presidida por el rey Felipe VI. Así, en su intervención, el mandatario argentino ha aprovechado su comparecencia para defender la superioridad económica del liberalismo sobre el socialismo, recordar el papel de España en la expansión de esta doctrina en el mundo y, además, destacar los principales logros de su gestión al frente del Ejecutivo.

Sin embargo, durante su intervención, Milei también ha querido reivindicar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas y anunciar nuevas medidas contra Reino Unido por la explotación de los recursos naturales del archipiélago. De hecho, en este contexto, el presidente argentino ha asegurado que esta cuestión es una "causa sagrada" para los argentinos y ha reclamado a Londres que retome las negociaciones sobre la soberanía de las islas.

Derechos históricos de Argentina

Concretamente, el presidente argentino ha defendido que su país heredó de España los títulos de soberanía sobre las islas Malvinas, en aplicación del principio jurídico de uti possidetis iuris. De este modo, también ha reclamado la reanudación de las negociaciones entre Argentina y Reino Unido para resolver la disputa sobre la soberanía del archipiélago.

"Para los argentinos, Malvinas es una causa sagrada", ha explicado ante los jefes de Estado y de Gobierno presentes en la cumbre. De hecho, el mandatario argentino ha incidido en que su Gobierno pretende recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Así las cosas, una de las cuestiones principales que ha detallado durante su intervención ha sido el proyecto Sea Lion, que contempla la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Al respecto, Milei ha acusado a Reino Unido de aprovechar su control efectivo sobre las islas Malvinas para impulsar actividades de explotación de recursos naturales mediante licencias que Argentina considera ilegales e ilegítimas.

"El Reino Unido, abusando de la situación de facto de su ocupación ilegal, impulsa la explotación de hidrocarburos mediante licencias ilegales e ilegítimas otorgadas a las firmas Rockhopper y Navitas", ha denunciado, señalando también que estas actividades comprometen recursos naturales que pertenecen a Argentina y contradicen la resolución 3149 de la Asamblea General de Naciones Unidas, recordando además que "frente a esta amenaza dispuse una estrategia que articula la acción diplomática con los instrumentos administrativos y judiciales que ofrece nuestra legislación".

Concretamente, entre las medidas adoptadas figuran la apertura de procedimientos sancionadores y la presentación de denuncias penales contra las compañías involucradas en el proyecto y sus directivos. Además, según ha explicado, Argentina ha iniciado un procedimiento de arbitraje contra Reino Unido al amparo del anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Así las cosas, Milei ha explicado que su país ha acudido al Tribunal Internacional del Derecho del Mar y ha solicitado, entre otras medidas provisionales, que se impida el inicio o la continuación de la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. De este modo, el Ejecutivo argentino pretende frenar las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos que Argentina considera contrarias a sus derechos sobre los recursos de la zona.

En cualquier caso, pese al anuncio de nuevas actuaciones legales, el presidente argentino ha insistido en que su Gobierno mantiene abierta la vía diplomática para resolver el conflicto. "Al Gobierno británico le reiteramos nuestra disposición a negociar de acuerdo con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas", ha expuesto, destacando que "Londres tiene aquí la oportunidad de practicar el respeto por las redes internacionales que con tanta frecuencia recomienda el resto del mundo".